Messi pone Estados Unidos a sus pies en la primera exhibición del Inter de Miami

En Fort Lauderdale, la Venecia de América, Leo Messi dejó su primer show futbolístico desde su fichaje con el Inter de Miami, en la Leagues Cup. Fue en su segundo partido con el equipo rosado. Las Garzas (sobrenombre con el que es conocido el equipo de Beckham) eran un equipo desastroso hasta este periodo de fichajes, con esa especie de Barça B que se ha refundado en Florida: goleada por 4-0 ante Atlanta United, el resultado más abultado a favor del equipo local en toda su historia.

Y no sólo Messi está teniendo un impacto inmediato en el Inter de Miami. Sergio Busquets, recién aterrizado en el equipo rosado y titular en eñ partido ante Atlanta, vuelve a parecer el mariscal de campo que fuera antaño: jugando a otro ritmo, con otro nivel de intensidad y de presión, Busi sigue siendo un maestro. Suyo fue el pase que provocó que Messi descerrajase el 1-0 ante el Atlanta United. Una conexión que sigue funcionando y que se potenciará aún más en cuanto Jordi Alba alcance el cénit físico.

Busquets 🤝 Messi



Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V