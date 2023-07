Después de las calabazas de Modric, Arabia Saudí continúa mirando al Real Madrid

Desde el fútbol árabe continúan pensando en las grandes estrellas que juegan en Europa y ahora podrían estar interesados en un jugador madridista que ha sido muy cuestionado esta temporada.

Este verano promete ser largo. Cuando se refleja la crisis económica en los clubes españoles, la Premier vuelve a tener un buen poderío y los clubes estado siguen siendo inalcanzables a la hora de competir con ellos por fichajes. Además de todo esto, la irrupción de Arabia Saudí ha hecho temblar a bastantes equipos porque han comenzado con bastante fuerza esta ventana de fichajes en la que ya han conseguido hacerse con futbolistas de renombre.

Karim Benzema, N'Golo Kanté, Rubén Neves o Brozovic, entre otros, van a iniciar la próxima temporada una nueva etapa en Arabia Saudí, lejos de esa competitividad europea. Nadie se lo hubiera imaginado hace un año, pero el fútbol árabe ha dado un golpe sobre la mesa y ahora mismo, a vista de todos, parecen ser capaces de acometer cualquier operación que se les meta en la cabeza, aunque ya se han llevado alguna negativa.

Por ejemplo, Luka Modric ha preferido renovar por el Real Madrid en vez de marcharse. Desde Arabia Saudí le insistieron y le mejoraron la oferta, pero el croata no sucumbió a los petrodólares, como sí hizo el que ya es su ex compañero Karim Benzema. Tampoco hay que olvidarse de Leo Messi, que dejó el PSG y le pusieron sobre la mesa una propuesta irrechazable, pero el rosarino dijo no y finalmente optó por marcharse a Estados Unidos.

En Arabia Saudí han aprovechado los finales de contrato para ficharlos gratis, pero ya se están preparando para ofrecer dinero a clubes también para intentar contratar a sus futbolistas. Esto podría servir de ayuda a diferentes equipos, que saben que desde allí pagan bien y podrían llegar cerrarse buenas operaciones que mejoren las arcas para afrontar el resto del mercado veraniego.

Mendy, el deseado

Uno de esos equipos que está atento es el Real Madrid. Con el fichaje de Fran García y con la mirada puesta en Alphonso Davies para la próxima campaña, la situación de Ferland Mendy es delicada. El lateral francés entra en los planes de Carlo Ancelotti para este curso, pero en el anterior se pasó un buen tramo lesionado y en el otro dio terminó de dar el nivel que se espera de él.

Por si fuera poco, durante su estancia en el Real Madrid sus representantes siempre han insistido en pedir mejoras de contrato. En el cuadro blanco siempre lo han tenido claro, no es un descarte, pero si llegase una oferta con la que recuperaran el dinero invertido en él no pondrían dificultades a su venta. Ahora, según ha informado la Ser, podría llegar una propuesta desde Arabia Saudí que podría precipitar la marcha de Ferland Mendy.