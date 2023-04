Xavi califica como "muy buena" la campaña del Barça a pesar del batacazo europeo

El técnico azulgrana cree que ganar la Liga Santander hace que la nota de la temporada sea muy buena, aunque cabe recordar que los culés fueron eliminados de la Champions y de Europa League.

Xavi Hernández continúa siendo cauto ante los medios de comunicación. En la rueda de prensa previa al choque frente al Girona el técnico azulgrana aseguró que no darán por ganada la Liga Santander en el caso de ganar este derbi catalán. Por otro lado, el entrenador del Barcelona aseguró que si levantan el título la temporada será bastante buena para el club, aunque se olvida de los dos fracasos europeos, tanto en Champions como en Europa League.

"No se daría por ganada, faltarían por ganar 16 puntos todavía. Cuando se gane La Liga ya lo celebraremos, pero la tenemos que ganar. Es una prueba muy buena para reaccionar después de la eliminación en Copa", declaró en rueda de prensa, antes de responder contundente a qué motivación pondrá a sus jugadores. "Ganar La Liga, eso es la hostia. Hemos conseguido cinco Champions en toda la historia, y se nos exige ganarla", expresó.

"Ganar La Liga te da estabilidad, es el objetivo de cualquier entrenador; recuerdo que Zidane, después de ganar la Champions, dijo que el objetivo era ganar La Liga. Estamos a 12 puntos y significa que estamos haciendo las cosas bien. Valoramos lo que estamos haciendo. Se minimiza ganar La Liga, que para nosotros es extraordinario", añadió.

En este sentido, explicó que superar al Girona les daría "un margen muy importante". "Faltarían diez jornadas. El partido contra el Girona es muy complicado; hacen muy bien las cosas, Michel trabaja muy bien, es un equipo que sabe lo que hace con el balón y que sin ella juega con bloque bajo y defiende muy bien y es muy solidario. Nos costará seguro, pero con la ayuda de la afición y jugando en casa... Además, la derrota del Madrid nos motiva todavía más para ir a ganar el partido", subrayó.

🎙️ Xavi: "Esto nos servirá para madurar y competir mejor" pic.twitter.com/nS0AQvz98p — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 9, 2023

Sobre la victoria del Villarreal en el Bernabéu (2-3), el técnico catalán considera que es una motivación, pero no determinante. "Si se desengancha el Real Madrid finalmente es gracias a nosotros. Dependemos de nosotros mismos. Mañana sería importante conseguir una diferencia de puntos de 15, sería muy bueno. No estaría nada hecho, pero la distancia sería espectacular. Si el Madrid hace o deshace, no me interesa, me interesa ganar nosotros. Ganar esta Liga sería extraordinario", apuntó.

También restó importancia a los que hablan de Liga descafeinada por la gran diferencia de puntos. "No voy a entrar en una guerra de lo que se habla o no, esa guerra la tenemos perdida. Valoramos de dónde venimos y dónde estamos. Valoraremos muchísimo si ganamos La Liga esta temporada, sería una temporada muy buena, y compitiendo con un señor equipo que se llama Real Madrid, que es vigente campeón de la Champions y de La Liga con una diferencia de puntos muy grande. Le daremos mucho valor desde dentro", reconoció.

Respecto a la derrota copera ante los blancos por 0-4, aseguró que "no" ponen "de excusa las bajas". "Lógicamente se notan. Nosotros tenemos que madurar, somos un equipo joven, tenemos que madurar a base de 'castañas'. Esta fue una 'castaña', así que tenemos que competir mejor, volverlo a intentar el año que viene, y si nos toca el Real Madrid tendremos que ser más contundentes, más efectivos, no cometer tantos errores en momentos puntuales... Estamos creciendo como equipo, compitiendo muy bien. En los partidos grandes nos ha faltado esta madurez", indicó.

🎙️ Xavi sobre la afición: "Están siendo muy importantes". pic.twitter.com/onIVudZcBr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 9, 2023

"Falta madurez, es verdad. Hay momentos en los que psicológicamente nos tenemos que unir, ser más fuertes. Somos un equipo joven y maduraremos a base de 'castañazos'. A base de decepciones, vas creciendo, es un poco la desgracia de la vida. Es así. Hay que madurar y mejorar. Estamos con actitud positiva, con ganas de conseguir un éxito extraordinario que sería ganar esta Liga. La temporada es muy buena para mí", prosiguió.

Además, analizó el duelo de Copa y achacó el resultado a "errores puntuales" propios, "sobre todo en la primera parte". "Teníamos que habernos ido por delante, no se puede perdonar tanto, lo acabas pagando. El Madrid es el equipo que, cuando perdonas, te lo hace pagar más caro, y eso es lo que pasó. Hemos pagado página, nos centramos en LaLiga, que es el objetivo principal", expresó.

Equipo muy joven

"Lo dije cuando nos eliminaron de la Champions, que debíamos hacer esta conjura para ganar La Liga, que es lo que da más trascendencia y más valor a lo que se ha hecho durante la temporada. Es la competición más justa, porque mide el trabajo de toda la temporada, y por eso queremos ganarla. Estamos centrados en lo que queda, en estos once partidos, sobre todo el de mañana, que es una oportunidad muy buena", añadió.

🗣️ Xavi: " Valoramos de donde venimos y donde estamos. Si ganamos la Liga, la temporada será muy buena" pic.twitter.com/ZUsbjx1pjY — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 9, 2023

También considera que les hace "falta tiempo". "Hemos ganado la Supercopa dando muy buenas sensaciones, estamos muy bien encaminados en La Liga, llegamos a semifinales de la Copa del Rey... Es verdad que en Europa no hemos sabido competir bien. Estamos en construcción porque tenemos gente muy joven, un equipo nuevo, con muchos jugadores importantes. Cuando llevemos dos o tres años jugando juntos no estaremos en construcción. Hemos conseguido un título y vamos camino de conseguir dos", señaló.

Pedri, Dembélé y Abde

En otro orden de cosas, el técnico azulgrana, que aseguró que las sensaciones de Pedri y de Ousmane Dembélé "no son buenas" y que no quieren "correr ningún riesgo", no cree que los problemas del equipo sean de físico. "A nivel físico, me han pasado datos de que somos los que más corremos, los que hacemos más sprints, estamos en el número uno. Las lesiones son normales. Todos los equipos tienen lesiones, pero aquí se le dan demasiada importancia", afirmó.

❌ Xavi no correrá riesgos con Dembélé y Pedri



🙅 “Ellos tenían ilusión para participar pero no queremos correr ningún riesgo. Sus sensaciones marcarán su regreso”



🤕 “Las lesiones son normales. ¿Qué equipo no tiene lesiones? Aquí se da demasiada importancia a las lesiones” pic.twitter.com/CCTy0g00nH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 9, 2023

Por otra parte, expresó su deseo de que los aficionados se sientan "orgullosos" después de la decepción de la Copa. "El equipo se deja la piel en el campo; aunque fuese un 0-4, el equipo se vació e hicimos una primera parte muy buena, y a partir de ahí no supimos competir con un gran equipo como es el Real Madrid. Fueron justos vencedores, ya les felicitamos. Pero ya empezamos a pensar en el Girona y en ganar con su ayuda. Están siendo muy importantes, nos sentimos muy a gusto jugando en casa. Mañana tenemos que demostrar que queremos ganar esta Liga y nos la merecemos", declaró.

Por último, Xavi valoró el estado de forma de Abde con Osasuna. "Abde está aprovechando bien esta cesión, está marcando diferencia y en Pamplona están muy contentos con él. Está siendo un profesional, jugando muy bien. Debe estar así cada partido aquí. Cuando vuelva, lo veremos, valoraremos y miraremos qué hacemos. Está aprovechando bien esta cesión", concluyó.