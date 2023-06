El Barcelona gana la liga de baloncesto en medio de otro episodio racista

El club azulgrana derrota sin paliativos en la final al Real Madrid en tres partidos. Lamentables insultos de carácter xenófobo a los jugadores culés cuando llegaron al WiZink Center

Sin paliativos. El FC Barcelona se ha proclamado campeón de la Liga Endesa de baloncesto tras deshacerse (82-93) del Real Madrid en el tercer partido de la eliminatoria final del campeonato, rubricando un contundente 3-0 a favor de los azulgrana en la serie final, decidida por la vía rápida. El encuentro estuvo marcado por un nuevo episodio de carácter racista que tuvo lugar en los prolegómenos del encuentro.

L’arribada del Barça al Wizink pic.twitter.com/V6GgMEydp8 — Ernest Macià 🎙🎧 (@ernestmacia) June 20, 2023

Los hechos tan tenido demasiada poca repercusión en los medios nacionales, pese a la gravedad de los hechos. A la llegada del autobús del Barcelona al antiguo Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, varios aficionados madridistas profieren graves insultos a los jugadores rivales, entre ellos un sonoro "negro de mierda" dirigido a James Nnaji, del equipo culé.

No fue el único insulto. Los jugadores del equipo blaugrana recibieron además otros insultos de diversa índole, como "rata apestosa", dirigido a Nicola Mirotic, "perros" o "Barça racista, España es madridista", como se puede ver en un vídeo publicado en Twitter por el periodista de Catalunya Radio, Ernest Macià, que recoge el instante en el que los jugadores de Sarunas Jasikevicius llegaban al pabellón madrileño.

🗣️ Este es el vídeo al que hace referencia @manucarreno en @ellarguero



🏀‼️ Saras Jasikevicius, sobre los insultos racistas que ha recibido el @FCBbasket a la entrada al Wizink



❌ "Es una cosa muy grave en este mundo"



📹 @GIGANTESbasketpic.twitter.com/P4mC7tGja5 — El Larguero (@ellarguero) June 20, 2023

Después de lograr el título de la Liga, el entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, lamentó los hechos. "Es una cosa lamentable, no puede ser. Escucho mucho hablar sobre Vinícius y ahora tenemos que hablar sobre lo que pasa aquí. Esto tiene que parar ya", afirmó tajante. "Esto no va con los valores del Real Madrid y con sus seguidores y tenemos que estar muy enfadados. Esto no puede ser, me da igual que sea un jugador del Real Madrid o del Barcelona o de otro equipo, no puede ser, hay que controlar esto y pelear contra esto y lo vamos a hacer porque más importante que el título es esto", reiteró.