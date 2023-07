España busca billete para los octavos del Mundial frente a la débil Zambia

Después de su victoria en el partido inaugural frente a Costa Rica (3-0), la selección afronta su segundo partido ante el combinado africano, goleado por Japón en el primer encuentro.

España juega mañana su segundo partido del Mundial de fútbol femenino que se está disputando en Australia y Nueva Zelanda. El combinado nacional venció en su primer encuentro a Costa Rica (3-0) y ahora la cita será en el Eden Park de Auckland ante el débil combinado de Zambia. El encuentro comenzará a las 9:30 (hora española) y podrá ser seguido por La 2 de Televisión Española y a través de la web rtve.es.

El conjunto africano fue goleado en su primera comparecencia en el Mundial, Japón no tuvo ningún problema para vencer por 5-0, por lo que una victoria mañana llevaría a la selección española directamente a los octavos de final con el último partido aún por disputarse. Si las previsiones se cumplen, españolas y niponas se jugarán la primera plaza del grupo en el tercer partido.

En su rueda de prensa previa al encuentro, el seleccionador español, Jorge Vilda, demostró que no se acaba de fiar de Zambia, su rival mañana. "El resultado que tuvieron contra Japón no debe llamarnos a engaño. Ganaron a Alemania en la preparación y si perdieron contra Japón fue porque las niponas plantearon un partido muy inteligente. Zambia es una selección muy peligrosa y con un mínimo fallo son capaces de plantarse delante de tu portería al contragolpe. Tenemos nuestros armas para contrarrestarlas", aseguró.

🎙👇 I ᴘʀᴇᴠɪᴀ Esᴘᴀɴ̃ᴀ - Zᴀᴍʙɪᴀ



🗣️ Jorge Vilda: "Me espero una Zambia muy peligrosa".





El seleccionador español prefirió no dar pistas sobre el once inicial que presentará en Eden Park, aunque sí aclaró que Alexia Putellas, que tan solo disputó el último cuarto de hora del encuentro inaugural, continúa con su satisfactorio trabajo de recuperación. "Está bien, con buenas sensaciones en el partido anterior y en las sesiones de entrenamiento. Ella sigue su proceso y está feliz. No puedo anticipar nada sobre el once titular de mañana".

Vilda reiteró la importancia de imponerse a Zambia mañana, aunque sin perder de vista el marcador definitivo: "El primer objetivo es ganar el partido, pero el golaveraje es algo que tenemos en cuenta. No pensaremos cuántos goles tenemos que meter, pero cuantos más hagamos, mejor".

Vilda analiza el comienzo de un Mundial "más equilibrado"

Además, analizó cómo estaban siendo los primeros partidos de este Mundial femenino. "Está siendo el Mundial en el que todo está más equilibrado físicamente. Eso te lleva a ver resultados más ajustados, incluso con las favoritas. El futuro será así, aunque también pienso que a igualdad física, el fútbol se impone