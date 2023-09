Otro dardo envenenado a Luis Enrique: "Yo tengo otros valores"

El que fuera entrenador de porteros de la selección española, José Sambade, asegura en una entrevista que el técnico asturiano le gusta como entrenador, pero "no" como persona.

No debe ser demasiado sencillo trabajar a las órdenes de Luis Enrique. El carácter que siempre tuvo el exseleccionador, ya desde que era futbolista, parece hacer bastante complicado el día a día en su trabajo con él. Ya sucedió hace años con Robert Moreno, quien le sucedió en el banquillo español, mientras el asturiano estuvo ausente por la enfermedad de su hija, y con el que no terminó nada bien.

Algo parecido sucedió con Jesús Casas, entrenador asistente de Luis Enrique en la selección hasta antes de que el Mundial de Catar, de infausto recuerdo para los españoles, diera comienzo. En una cuenta de Twitter que posteriormente borró, Casas escribió: "Las personas con las que te rodeas influyen en tus comportamientos. Elige a los que te ayuden a ver lo que tienes que ver, no lo que tú quieres ver. Piensa que el sentido común es el arte de resolver problemas, no de plantearlos".

Pues Jesús Casas no ha sido el último ni el menos hiriente. José Sambade, entrenador de porteros, se ha despachado a gusto en una entrevista emitida en Radio Galega llegando a afirmar que su paso por la selección fue su "peor etapa como profesional" y que lo vivido en el seno del combinado nacional estuvo "próximo al infierno".

⚽️ Na @SEFutbol José Sambade coincidiu con Luis Enrique.



🗣 "É un gran adestrador. Como persoa discrepo bastante, eu teño outros valores". pic.twitter.com/OkOQBaPBpp — Ao Contraataque (@aocontraataque) September 7, 2023

"He tenido la suerte de trabajar en grandes clubes, de tener momentos buenos y malos en todos los clubes, pero sinceramente mi época en la selección ha sido la peor. Desde pequeño he soñado con llegar ahí, piensas que es el paraíso y al final ha sido lo más próximo al infierno", ha reconocido el entrenador gallego.

Sambade formó parte del cuerpo técnico de clubes como el Deportivo de la Coruña, el Besiktas, el Mónaco o el Fulham y reconoce que aceptar la oferta que le llegó de la Federación Española de fútbol fue uno de sus "grandes errores".

"La gente que me contrató confiaba mucho en mí, pero la gente con la que tengo que trabajar no contó conmigo desde el principio. Me he encontrado entre dos aguas. Mi gran error ha sido empezar. Hubo muchas cosas, necesitaría muchos programas para explicarme. Para mí fue una época complicada. Tenía un contrato largo, venía con unas expectativas altas porque quería volver a España y qué mejor sitio que la selección, pero a veces te encuentras con dificultades insalvables", asegura el gallego.

Preguntado directamente por la figura de Luis Enrique, Sambade no se ha escondido. Define al técnico asturiano como "un gran entrenador", pero no parece compartir demasiado más. "Yo tengo otros valores".

El ego de Luis Enrique

Y se explaya: "Hay personas que tienen un ego tan grande que no les gusta que lo ensombrezcas de ninguna manera. Desde el primer momento podía intuir que mi etapa no iba a ir bien por las dificultades para cerrarse mi fichaje", afirmó Sambade, quien insistió en que Luis Enrique le gusta como entrenador pero "no" como persona.