Después de Marco Asensio y Kang-in Lee, Luis Enrique podría pescar en el Atleti

El PSG se sigue moviendo en este mercado de fichajes a pesar de no saber qué sucederá con Kylian Mbappé o Neymar. Ya han hecho varios fichajes de LaLiga y Lucho habría pedido a otro jugador.

En el Atlético de Madrid están metidos de lleno en el mercado. El dinero que han recibido en el Metropolitano por la venta de Kondogbia ha permitido al club a fortalecer la defensa de un Cholo Simeone que también es pretendido por Arabia Saudí. Lo que todavía falta son posibles salidas del cuadro colchonero y ahí Luis Enrique, con el dinero del PSG, podría acabar haciéndole un favor al conjunto rojiblanco.

Todavía queda mucho verano y uno de los culebrones en este mercado de fichajes parece que va a ser Kylian Mbappé, aunque en el Atlético de Madrid el gran quebradero de cabeza es el de Joao Félix. El futbolista luso se incorpora esta semana a la pretemporada colchonera y tendrá que ponerse, de nuevo, a las órdenes del Cholo Simeone, algo que no quería hacer, pero al no haber encontrado un nuevo destino no tiene otro remedio.

El conjunto colchonero ha cerrado la defensa con las llegadas de Javi Galán, Azpilicueta, Soyuncu y Mouriño, aunque éste último tiene todas las papeletas para salir cedido. Ahora sólo falta que el Atlético de Madrid cierre un mediocentro y un delantero. El atacante va a depender del dinero que ingresen por esa venta que quieren llevar a cabo con Joao Félix, por lo que en función del precio de salida llegará un jugador de más o menos calidad al Metropolitano.

Lejos de Madrid, en la capital de Francia, se encuentra Luis Enrique confeccionando la plantilla de su nuevo equipo, el PSG. El técnico asturiano estaba en paro desde que se despidió de la selección española tras el fracaso en el Mundial de Catar y ahora ha tomado plenos poderes en el Parque de los Príncipes, aunque poco podrá decir en el caso Mbappé.

Joao Félix, ¿rumbo a París?

Lo primero que quiere hacer Luis Enrique es recuperar a Neymar para que vuelva a dar su mejor versión. Además de eso, el asturiano ha conseguido que Marco Asensio llegue gratis -al igual que Skriniar- al PSG tras acabar su contrato con el Real Madrid. Por otro lado, también han cerrado el fichaje de Kang-in Lee, que llega proveniente del Mallorca a cambio de 22 millones, el de Manuel Ugarte, por 60 kilos, y el de Hugo Ekitiké, por 29.

A pesar de acometer esos fichajes, el PSG no quiere quedarse atrás y busca reforzar la plantilla para conseguir la tan ansiada Champions. Luis Enrique y la dirección deportiva parisina se ha fijado en un Joao Félix que no quiere seguir en el Atlético y ven en el luso una gran estrella con mucha proyección, por lo que es el candidato perfecto para cambiar la capital de España por la de Francia. Además, una de las señales que le sitúan lejos del Cholo Simeone es el gesto del club dándole el dorsal 7 a Antoine Griezmann, la verdadera estrella del cuadro rojiblanco.