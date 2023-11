¿'Operación delantero' en el Real Madrid? Los futbolistas que suenan para enero

Estamos cada vez más cerca del mes de enero y eso significa que se abrirá un nuevo período de traspasos que durará unos 30 días. En él, los equipos que sientan que les falta algo para completar sus plantillas se lanzarán a por algún refuerzo que les pueda ayudar en la segunda mitad de la temporada y diferentes medios empiezan a vincular a varios delanteros con el Real Madrid, ya que se marchó Karim Benzema y sólo llegó Joselu en verano.

El inicio de temporada del Real Madrid no ha sido nada malo. Están en la zona alta de LaLiga EA Sports peleando por el liderato y ya sacaron su billete de forma matemática para los octavos de final de la Champions League. Pero es cierto que la plantilla que dirige Carlo Ancelotti parece algo corta. Entre las lesiones de larga duración que han tenido y las críticas recibidas por el no fichaje de un delantero de garantías hace que en las oficinas del Santiago Bernabéu comiencen a pensar en acudir al mercado de invierno.

No es normal que el Real Madrid acuda a esta ventana de traspasos, pero en esta ocasión podría cambiar. La lesión de Courtois hizo que se lanzaran a por la cesión de Kepa, pero, sin embargo, por Eder Militao no buscaron a ningún central. Ahora Vinicius estará unos dos meses y medio alejado de los terrenos de juego y en la plantilla de Carlo Ancelotti prácticamente sólo quedarían dos atacantes, que serían Joselu Mato y Rodrygo.

Es por eso que podrían buscar la llegada de algún jugador para reforzar la zona ofensiva, pero claro, en la dirección deportiva del Real Madrid también miran a la próxima temporada con especial interés en Erling Haaland o el habitual Kylian Mbappé, que quedará libre el próximo 30 de junio si no amplía su contrato con el PSG. Pero antes de pensar en campaña 2024-25, tienen que intentar conquistar títulos en esta y es por ello que han empezado a sonar varios nombres para llegar en enero.

Uno de ellos es el de Mauro Icardi. El díscolo delantero argentino milita actualmente en el Galatasaray y su representante ha sido el encargado de encender la mecha. "Todavía no hay ninguna oferta oficial, pero estamos hablando con los responsables del Real Madrid", aseguró el agente en Fanatik. El atacante, que pasó por la cantera del Barcelona, ha sido muchas veces noticia por lo que hacía fuera de los terrenos de juego que por sus goles, por lo que se antojaría complicado que aterrizase en el Santiago Bernabéu.

🌟🇦🇷 Argentina gem Claudio Echeverri has €25m release clause included into his contract — it could go up to €30m.



2006 born top talent scored an hat-trick vs Brazil U17, he’s on the radar of multiple clubs.



El Diablito’s current deal at River Plate expires in December 2024. pic.twitter.com/SSf53Klrx6