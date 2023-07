Gundogan llega con la lección aprendida: "No nos interesa lo que pase en Madrid"

El nuevo futbolista del Barcelona es presentado por su equipo y muestra saberse ya el catecismo de la entidad: primer palo a los blancos en su primera comparecencia

Ilkay Gundogan ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del Barcelona y en su primera comparecencia ha ratificado que el catecismo azulgrana, el que tiene al Real Madrid como epicentro del mal en el mundo, lo tiene asimilado. El futbolista ha dejado muy claro que Xavi le convenció para cambiar de equipo y que Guardiola no pudo evitar que dejara el City, con el ha ganado un triplete este pasado curso. Pero sin duda, el centrocampista se metió a los seguidores del Barcelona en el bolsillo con una alusión al Real Madrid. "Ganarle al Madrid ya es la alegría más especial que puede tener un jugador del Barça".

Hay cosas que un jugador del Barcelona tiene que asimilar cuanto antes. Y tener al Real Madrid entre ceja y ceja es una de ellas. Gundogan demostró que esa parte de la película la tiene asimilada, aunque lo más importante sea su desempeño sobre el terreno de juego. El turco alemán realizó esas declaraciones al ser interrogado acerca de la posibilidad de que Mbappé termine por recalar en el club blanco la próxima temporada, una pregunta sorprendente en la presentación del fichaje más ilusionante para los culés, de momento.

"No me importa. No nos interesa lo que pase allí. Uno gana cuando se mira a sí mismo y no se compara con los demás. Lo que pasa en otros lugares, no importa", aseguró Gundogan cuando le preguntaron por la posibilidad de que Mbappé jugara en el Real Madrid. "Ganarle al Madrid ya es la alegría más especial que puede tener un jugador del Barça", rubricó su alocución respecto al máximo rival deportivo.

"Cuando empezamos a hablar Xavi y yo, vi que la decisión adecuada era venir al Barcelona, demostrar quién soy en otra liga, con un estilo de juego en cierto modo diferente, adaptarme a otra cultura, a otro país... Por eso estoy aquí, me encantan los desafíos. A pesar de que tengo una edad, aún tengo mucho que demostrar", recalcó el alemán tras su puesta de largo como azulgrana.

El momento es ahora.

"Me siento muy bien, es un día de alegría y orgullo para mí y para mi familia. He visto jugar al Barça en las últimas décadas y siempre ha sido un placer, por eso es un privilegio estar aquí. Desde jovencito, vestir esta camiseta era un sueño, me acerqué mucho en un par de ocasiones, pero no era el momento, el momento es ahora, y por eso estoy muy contento de estar aquí", insistió un Gündogan que coincidirá en el vestuario azulgrana con dos jugadores con los que tiene una estrecha relación de amistad: Robert Lewandowski y Marc André Ter Stegen.