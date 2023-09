Futre alucina con la decisión de su amigo Joao Felix de recalar en el Barcelona

El histórico futbolista portugués se pregunta por qué ningún club excepto el Barça quería a su compatriota y reconoce que la decisión del futbolista cedido por el Atlético le sorprendió

Hubo una época en la que, además de compatriotas, eran algo más. Tenían en común su amor por el sentimiento atlético, a un amigo como Jorge Mendes y la vinculación entre el pasado, el presente y el futuro del Atlético. Pero ahora todo eso parece haber caído en el olvido. Paolo Futre, el portugués que fue santo y seña del Atlético a finales de los 80 y principios de los 90, anda con la mosca detrás de la oreja con Joao Félix, por tensar la cuerda de manera para él incomprensible con tal de jugar en el Barcelona.

Futre expresó sus sentimientos en 'El Larguero' de la Cadena SER. “Cuando Joao dijo que soñaba con jugar en el Barça empecé a vivir una pesadilla que dura hasta hoy. Es terrorífico pensar que el Barça pueda ser campeón de Champions o de Liga con Joao Félix. Es de locos que puedan ganar la Champions contra el Atleti con un gol de Joao. Llamé a Mendes y le dije que las declaraciones que había hecho Joao eran cosa suya y me dijo que no. Discutimos por teléfono y me dijo que había hablado con el Manchester United. Comprobé lo que me dijo porque tengo amigos y era verdad. Después me dijo que también había hablado con el Manchester City, también lo comprobé y ellos tampoco querían a Joao”.

A Futre le sorprende que nadie, absolutamente nadie, quisiera a Joao Félix en su equipo, salvo el Barcelona. “Lo que no es normal es que entrenadores fenómenos sabían que Joao era un genio pero nadie lo quería. Ni Arteta, ni Guardiola, ni Klopp, ningún club... Mi pregunta es ¿por qué nadie ha querido a Joao? El único equipo que lo ha querido ha sido el Aston Villa de Monchi y Emery. Joao dijo que no cuando había acuerdo entre Atleti y Aston Villa a principios de julio. No quería que fuese al Barça porque era un rival y porque lo que ha pasado ahora. Tuve una discusión increíble con Jorge Mendes, la más grande desde que nos conocimos”.

400.000 euros por una temporada

Lo que no hizo Futre fue comentar ni una sola palabra acerca de las condiciones de la cesión de Joao Felix al Barcelona. El club azulgrana, por aquello del fair-play financiero, solo abonará 400.000 euros de la ficha anual del jugador, de 14 millones por temporada, mientras que el resto lo pagará religiosamente el Atlético. ¿Y por qué? Porque el Atlético espera que el jugador se revalorice para poder venderlo el próximo verano, aunque no al Barcelona, que no tendrá dinero por su situación económica para hacerse con el jugador.