Xavi es 'cazado' viendo otro partido por la tele durante el Barcelona - Mallorca

El técnico del cuadro azulgrana tenía que cumplir sanción y estuvo en un palco en Montjuic, donde tenía la televisión puesta con un choque que no era el que su equipo ganó ante los baleares.

Xavi Hernández tuvo que ver la victoria del Barcelona frente al Mallorca por 1-0 desde la grada, ya que en la pasada jornada le mostraron una amarilla en el duelo contra el Athletic y le tocaba cumplir sanción por ciclo de tarjetas. El técnico culé estuvo en un palco y las cámaras de televisión le cazaron espiando al Nápoles, que también jugaba este viernes y será el rival de los culés el próximo martes en el choque de la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

El Barcelona venció por 1-0 al Mallorca gracias a un tanto de Lamine Yamal este viernes, un horario poco habitual para los catalanes. LaLiga le hizo un favor al club azulgrana para que tuvieran el mismo descanso que el Nápoles, algo que no ha hecho con otros equipos. Los de Xavi Hernández se llevaron tres puntos importantísimos para meter presión al Real Madrid y al Girona y así coger moral también de cara al duelo de la Champions League, ya que las sensaciones, una vez más, no fueron las mejores.

Magic Yamal ✨



Lamine, el niño de las ilusiones en Can Barça. El niño que hace de un gol una obra de arte 🔵🔴#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/5XuLC6hkHb — DAZN España (@DAZN_ES) March 8, 2024

Un golazo de Lamine Yamal fue suficiente para que los tres puntos se quedaran en la Ciudad Condal. Una genialidad del joven futbolista culé salvó los muebles en otra actuación espesa de los hombres de Xavi Hernández y el técnico no dudó a la hora de compara a su joven perla con una leyenda del club y de la historia del fútbol. "No le benefician las comparaciones con Messi, cualquiera que ha sido comparado con Messi ha salido perdiendo. No es bueno, pero sí que es verdad que hay momentos, da la sensación que tiene flashes de Messi, pero no es buena la comparación con el mejor futbolista de la historia", dijo.

🗣 Xavi, sobre las comparaciones de Lamine con Messi:



😅 “A cualquiera que se le ha comparado con Messi ha salido perdiendo”. pic.twitter.com/Zg70UokC8m — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 8, 2024

Por otro lado, Xavi Hernández tuvo que vivir el partido desde un palco privado, ya que tenía que cumplir un partido de sanción. Allí sufrió con el choque que firmaron los suyos, pero las cámaras de televisión le cazaron viendo en el televisor el encuentro que el Nápoles empató 1-1 frente al Torino. De esta forma pudo analizar algo y fijarse en el juego de los italianos, contra los que se enfrentarán en Montjuic el próximo martes para decidir la eliminatoria de octavos de final de la Champions después de haber firmado las tablas (1-1) en el Estadio Diego Armando Maradona.

🤔 ¿Se aburría Xavi del juego del Barça?



😅 El técnico culé, 'cazado' viendo el partido del Nápoles mientras se disputaba el Barça - Mallorca. pic.twitter.com/AgCuZOeN3C — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 8, 2024

"Será otro partido. El nivel que tenemos es bueno últimamente, estamos preparados para el Nápoles. Veo al equipo bien, hemos ganado en equilibrio defensivo, en Champions penaliza mucho encajar gol. El Mallorca era un rival muy difícil. Ojalá podamos imponer nuestro fútbol el martes", dijo Xavi Hernández una vez terminó el encuentro en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Raphinha, tocado

Uno de los momentos más tensos del encuentro llegó en la primera mitad cuando cometieron penalti sobre Raphinha. El jugador mostró claros gestos de dolor e intentó continuar, pero 15 minutos después, pasada la media hora de juego tuvo que ser sustituido. El ex del Leeds encendió las alarmas y, pese a que Xavi ha dicho que se trata de un golpe, todavía hay que esperar para saber si el técnico de Terrassa puede contar con él frente al Nápoles.

🤣 Aguirre: "A Messi lo vi ahí rápido como una rata... y Lamine Yamal apunta a rata también el sinvergüenza" pic.twitter.com/jDMOSPSolo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 8, 2024

El Barcelona tiene bajas sensibles de cara a la visita del Nápoles a Montjuic, ya que en la jornada pasada Frenkie de Jong y Pedri se lesionaron y no podrán estar en este encuentro en el que se juegan tanto los culés. Las pruebas dirán si lo de Raphinha se queda sólo en un susto en forma de golpe o si el brasileño va a tener que pasar por la enfermería y perderse el decisivo choque contra los italianos.