El presidente del Nápoles sitúa a Victor Osimhen en el Real Madrid en verano

Aurelio de Laurentiis ha hablado sobre el futuro de la estrella africana y especula con su posible llegada al Santiago Bernabéu a la misma vez que ha valorado el posible fichaje de Mourinho.

El próximo mercado de fichajes va a ser movidito. Desde ya están empezando a sonar nombres de futbolistas que cambiarán de equipo y otros que no saben que harán con su futuro. El caso más claro es el de Kylian Mbappé, que continúa sin renovar con el PSG y sigue siendo relacionado con el Real Madrid. El francés, según diversas informaciones, tomaría su decisión antes del duelo de octavos de Champions League, pero mientras pasa el tiempo hay nuevos jugadores que son vinculados con el cuadro blanco y el último ha sido Victor Osimhen.

El delantero nigeriano está más fuera que dentro del Nápoles, club con el que logró ganar el campeonato el curso pasado. Ahora quiere dar un paso más en su carrera y eso Aurelio de Laurentiis, máximo mandatario del club napolitano, lo tiene claro. "Ya lo sabíamos desde el verano pasado. Nuestra negociación para renovar fue larga porque fue entre amigos", comenzó explicando. "Sabíamos perfectamente que al final de este año se habría marchado al Real Madrid, PSG o a un equipo inglés", añadió.

Ahora mismo Victor Osimhen tiene contrato hasta 2026 y una cláusula de 130 millones de euros, una cifra que pocos equipos pueden llegar a pagar al completo. Un PSG o un conjunto de la Premier League podría ir a por el nigeriano, pero en el caso del Real Madrid sería complicado ver el club de Chamartín abonar dicha cantidad y buscarían una negociación con el Nápoles, aunque la opción número uno en el Santiago Bernabéu es que sea Kylian Mbappé el que vista la elástica blanca la próxima temporada.

Mourinho, descartado

Hace unas semanas ya José Mourinho era destituido por la Roma. Los malos resultados del conjunto italiano obligaron a la directiva a tomar esta dura decisión de despedir a un entrenador que les había hecho ganar la Conference League y subcampeón de la Europa League. Los aficionados le agradecieron su trabajo al frente del equipo, pero rápidamente el portugués empezó a buscar un nuevo club para tomar las riendas.

Se habló de volver a la Premier League o de una oferta mareante de Arabia Saudí, pero también se especuló con una reunión con Aurelio de Laurentiis para asumir el mando del Nápoles. El presidente del cuadro napolitano ha hablado sobre ello: "Su futuro no estará aquí, eso es seguro". Tras estas palabras tajantes, el directivo alabó a The Special One: "Estaba en la Roma y ahora es libre. Es un gran técnico, fogoso, simpático y cuenta la historia de un tipo de fútbol. Me encantan los portugueses, pero creo que su destino estará fuera de Italia y seguro que no estará en el Nápoles".