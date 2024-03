Hacienda acorrala a Ancelotti e Igualdad, al Barcelona

La Fiscalía solicita casi cinco años de prisión para el entrenador del Real Madrid, mientras que el Ministerio de Trabajo abre expediente a los culés por incumplir normativas sobre igualdad

Dos Ministerios frente a los grandes del fútbol español. El Ministerio de Hacienda contra el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y el de Trabajo, contra el Barcelona. Parece más una crónica de sucesos que deportiva, pero las dos noticias se han solapado durante el día de hoy con apenas unos minutos de diferencia.

La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, por haber supuestamente defraudado al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros), en su primera etapa al frente del conjunto madridista.

A Ancelotti le imputan dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que a pesar de que él mismo afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen, que había cedido a otras entidades.

El Barcelona, atropellado por el fútbol femenino

Mientras, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha abierto expediente al FC Barcelona, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a otros quince clubes por presuntas vulneraciones en los planes de igualdad, posibles discriminaciones retributivas y de los protocolos obligatorios de acoso en el trabajo.

Así lo ha explicado la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en RNE, en la que no ha precisado el nombre de los clubes a los que se investiga,, aunque ha adelantado que el FC Barcelona se encuentra entre los que "son sancionados". "Es verdad que el Real Madrid y el Sevilla y otros son los que mejor cumplen, y, por ejemplo, el Barça y otros son sancionados porque no tienen plan de igualdad, no tienen protocolo de acoso", ha argumentado Yolanda Díaz. El equipo azulgrana ha desmentido en un comunidado las acusaciones ministeriales.

Además, la ministra ha calificado de "gravísimo" que las jugadoras de la selección española de fútbol, campeonas del mundo y de la Copa de Naciones, estén "sin un plan de igualdad y sin un plan de acoso en su puesto de trabajo".