Xavi Hernández se despide con esta emotiva carta... y se acuerda de Joan Laporta

Este viernes se acabó el culebrón sobre el futuro de Xavi Hernández. Joan Laporta le comunicaba que le despedían e instantes después el club azulgrana publicaba un comunicado oficial donde lo anunciaba públicamente. El todavía entrenador del Barcelona, que se tendrá que sentar en el banquillo este domingo, compartió una carta para todos los aficionados hablando de sus sentimientos como culé y tuvo palabras de agradecimiento para todos e, incluso, se acordó del presidente blaugrana.

"Antes que jugador o entrenador soy barcelonista y solo quiero lo mejor para el club de mi vida, que siempre me tendrá a su disposición", aseguró Xavi en esa carta abierta publicada en sus redes sociales. Era un secreto a voces desde hace una semana que el de Terrassa iba a ser destituido y ahora todo apunta a que su sustituto será Hansi Flick, que era el entrenador del Bayern de Múnich cuando le endosó un 8-2 al Barça de Quique Setién.

A reminder of who Xavi Hernandez was Joan Laporta



A living legend of the game 🇪🇸👑pic.twitter.com/sxIflh3jQG