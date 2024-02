Ya hay sentencia del Caso Dani Alves: cuatro años y medio de cárcel

El Tribunal considera probado que Alves tiró a la mujer "al suelo y evitando que pudiera moverse la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir"

Ni los doce años que reclamaba la acusación ni los nueve que pedía la Fiscalía ni la absolución que solicitaba la defensa. La Audiencia de Barcelona ha dictado sentencia y el ex futbolista brasileño Dani Alves ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión, de los que ya ha cumplido un año y un mes, por por agredir sexualmente a una joven en un lavabo de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.

El Caso Alves, uno de los más mediáticos de los últimos tiempos por la resonancia social del acusado, ya tiene sentencia. Notificada este jueves, la sección 21 de la Audiencia condena a Alves, que ya lleva algo más de un año en prisión preventiva, a cuatro años y medio de cárcel, cinco de libertad vigilada y nueve de alejamiento de la víctima, a la que deberá indemnizar con 150.000 euros, por un delito de agresión sexual.

La Audiencia de Barcelona condena a Dani Alves a 4 años y 6 meses de cárcel por un delito de agresión sexual. Barato le ha salido. pic.twitter.com/xIOZUSi46r — Natalia Pastor (@NataliaPastor) February 22, 2024

El tribunal considera que queda probado que "el acusado cogió bruscamente a la denunciante, la tiró al suelo y evitando que pudiera moverse la penetró vaginalmente, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir". Y entiende que "con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal". La resolución explica que "para la existencia de agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas, ni que conste una heroica oposición de la víctima a mantener relaciones sexuales". Y precisa que "en el presente caso nos encontramos además con unas lesiones en la víctima que hacen más que evidente la existencia de violencia para forzar su voluntad, con el subsiguiente acceso carnal que no viene negado por el acusado".

Alves siempre negó los hechos

Dani Alves, que acabó llorando en su declaración durante el juicio, negó la agresión sexual e insistió durante su comparecencia en que las relaciones sexuales que mantuvo con la denunciante en el baño del reservado de la discoteca Sutton fueron consentidas. También admitió que aquella noche había bebido mucho, intentó justificar los cambios en sus versiones respecto a lo ocurrido durante la fase de instrucción y dijo que está arruinado por culpa de la casa penal. "No le pegué, no soy un hombre violento", afirmó. "Los dos estábamos disfrutando", reiteró. Según dijo, la joven en ningún momento le dijo que parara.