De la Fuente acusa a la Prensa de mentir con Brahim y convoca a Cubarsí

El seleccionador explicó sus razones para no llamar al madridista y le dejó a los pies de los caballos. El azulgrana y el también central del Athletic Vivian, las grandes novedades

Le preguntaron nueve veces por Brahim, convertido de repente en una cuestión de Estado. Hasta que se cansó. Y cuando se cansó, dejó a la Prensa deportiva a los pies de los caballos. Brahim, decía la Prensa, tuvo que aceptar jugar con Marruecos porque De la Fuente, seleccionador nacional, no le llamaba. El propio Brahim lo desmintió el jueves, pero hoy el director técnico de La Roja, harto de la misma pregunta una y otra vez, estalló. Brahim renunció a jugar con España el día 9. Toma ya.

De la Fuente primero anduvo con prudencia sobre la ausencia de Brahim. Pausado y con calma. El discurso oficial. "La decisión la toma él. Ha quedado claro. El que quiera estar aquí, está. Cada uno está dónde quiere estar. No es cuestión de cariño. No hay más. Ni caso, ni debate". Pero luego, ay, se fue calentando. Porque hasta nueve veces le interpelaron sobre el madridista. Y claro, así es fácil acabar explotando.

Brahim Díaz rompe su silencio en 'Universo Valdano'



"En la vida hay que tomar decisiones"



📹 @MovistarFutbol



— El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 14, 2024

Y lo hizo casi sin querer. Pero dejó a la Prensa a los pies de los caballos. El malagueño ahora internacional marroquí, según la Prensa, quería jugar con España pero como no le llamaban, se decidió por Marruecos. Y así lo afirmó en la entrevista grabada el mismo día su emisión, el jueves 14, que Universo Valdano ofreció. "La decisión está tomada. Ahora ya no vale pensar en qué hubiese pasado si... No iba a cambiar nada. No estaba pensando en si me llamaba o no Luis De La Fuente para tomar esta decisión". Justo lo contrario que decía la Prensa.

Luis de la Fuente desvela que hay un documento en el que Brahim renunciaba a jugar con la @SEFutbol



"El 9 de marzo él renuncia a jugar con España. No se le podía traer. Ha decidido jugar con Marruecos. Total respeto."



— Teledeporte (@teledeporte) March 15, 2024

Y De la Fuente tomó el mazo a su manera: en voz baja. Pero sacudió de lo lindo. "El 1 de marzo doy una prelista en la que está Brahim. De noviembre a marzo no hay convocatoria alguna. Hago lo mismo que con todos los demás. El 9 de marzo, (Brahim) envía un documento renunciando a España. He hecho deportivamente todo lo que podía hacer. Hablar de igualdad con otros, no es así. No te puedo decir si hubiera estado o no convocado". Zasca.

Cubarsí y Vivian

Mientras, los centrales del Barcelona Pau Cubarsí (de 17 años recién cumplidos, y que da el salto desde la Sub-17) y del Athletic Dani Vivian (24 años), se convirtieron en las dos grandes novedades de la lista para los amistosos ante Colombia (Londres, jueves 21) y Brasil (Bernabéu, martes 26). Pedro Porro (Tottenham) y Pablo Sarabia (Wolverhampton) también están en la convocatoria,