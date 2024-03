Carlos Herrera se moja sobre la espantada marroquí de Brahim Díaz

El presentador de COPE, y candidato a la presidencia de la RFEF, se ha pronunciado sobre las palabras del seleccionador nacional Luis de la Fuente tras la decisión del jugador del Madrid.

Carlos Herrera sigue al pie del cañón en Herrera en COPE, espacio que presenta en COPE y en el que, además de su habitual monólogo, analiza la actualidad política, social y deportiva. Sin ir más lejos, este martes, en su sección de deportes, el locutor se ha mostrado muy contundente al hablar sobre las últimas declaraciones realizadas por el seleccionador nacional de fútbol Luis de la Fuente, a raíz de la decisión de Brahim Díaz. Y es que, el seleccionador, estuvo en la inauguración de los FOROS EFE Sport Business en el Campus Chamberí de la Universidad Alfonso X El Sabio, y ofreció una conferencia: De la base a la élite.

En este encuentro, De la Fuente acabó hablando de la elección del jugador del Real Madrid, que se ha decantado por ir con Marruecos en la próxima convocatoria; y no con la selección española. "Respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre de tomar las decisiones que tiene que tomar", apuntó, para añadir acto seguido que "no he hablado con él, yo convoco o no convoco, luego la gente hace lo que cree que tiene que hacer". Esta palabras han sido analizadas por Herrera, quien se ha mojado al respecto.

Carlos Herrera comparte la opinión de Luis de la Fuente

"Estoy con Luis de la Fuente en todo momento. Tiene razón. No se le puede presionar. El que decide es el seleccionador. Y convoca o no convoca", ha defendido Herrera. Para concluir su tajante opinión, señalando que "le han presionado de una manera no correcta y él se ha defendido escuetamente. Y ya está. Y si el otro va a jugar en Marruecos...". La decisión del jugador del Madrid ha sido una de las más comentadas en las tertulias deportivas desde que se conociese. De hecho, Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE, también realizó un análisis de la situación que llevó a Brahim a renunciar a jugar con la selección española.

Y es que, la decisión del jugador del conjunto de Ancelotti es firme y ha sido muy meditada. Ante las reiteradas ignorancias del equipo que dirige De la Fuente, y con la posibilidad de elegir jugar con ambos combinados y tras esperar hasta última hora, Brahim acabó decidiéndose por Marruecos, que lleva detrás de él desde 2018. Al futbolista, después de todo, le ha seducido más el proyecto africano y la importancia que tendrá en los planes del seleccionador Regragui, así como el poco cariño y atención de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la cual Herrera se ha presentado como candidato para presidirla: "Tengo un buen proyecto para el fútbol español, mucha ilusión y gente que me acompaña en el proyecto que es muy sólida", aseguró el locutor de COPE cuando formalizó su candidatura.