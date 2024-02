Nuevo lío en la RFEF: ¿habrá problemas para que Rocha pueda convocar elecciones?

En los últimos días se está hablando mucho sobre los comicios que deberían celebrarse en la Real Federación Española de Fútbol, pero parece que hay problemas con la potestad de convocarlas.

Desde el pasado mes de agosto la Real Federación Española de Fútbol no consigue encontrar la estabilidad. El beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso después de conquistar el Mundial Femenino en Australia desencadenó una serie de polémicas que parece que se siguen manteniendo vivas hasta hoy. La última, con Pedro Rocha, que no tendría la potestad como máximo mandatario del organismo a convocar esos comicios ordinarios cuatrienales.

Una vez que Luis Rubiales decidió besar sin consentimiento a Jenni Hermoso se desató una crisis institucional en la RFEF que todavía perdura. El de Motril se negaba a dimitir, pero la FIFA entró de urgencia para suspenderle provisionalmente. Era tal la presión y su conocimiento de que no podría volver al cargo que el ex jugador del Levante tuvo que tomar la decisión de aceptar su derrota y, en una entrevista, hacerse a un lado porque había poderes que no se lo iban a permitir.

La Gestora asume que no puede convocar elecciones y pide ayuda al CSD https://t.co/u2Ai8ExTGj pic.twitter.com/3Bk51owSJh — IUSPORT (@iusport) February 17, 2024

Pedro Rocha fue el encargado de hacerse con la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol de manera provisional. El que fuera presidente de la federación extremeña aseguró que su intención no era quedarse en el puesto y que se convocarían las elecciones pertinentes cuando la situación fuera propicia para ellas. De hecho, el periodista Carlos Herrera confirmó que se iba a presentar como candidato.

Según una información desvelada por Iusport, la Gestora que es presidida por Pedro Rocha no tiene el poder para convocar las elecciones ordinarias cuatrienales, sino que sólo puede hacerlo con los comicios anticipados a presidente con la asamblea general actual. Esto lo confirmaría el artículo 31 de los estatutos y también de la Orden ministerial que regula este tipo de actos federativos.

🇪🇸 El boceto de RFEF de Carlos Herrera:



▪️ Ex árbitros y ex futbolistas en el VAR

▪️ La Supercopa, de vuelta a España

▪️ Sorteo puro en la Copa del Rey

▪️ Apertura y final del Mundial 2030 en España pic.twitter.com/xQMu0FMGYP — BeSoccer (@besoccer_ES) February 7, 2024

El pasado 5 de febrero fue cuando comenzó ese proceso para convocar las elecciones para la RFEF, pero el organismo ha tenido que aplazar la reunión del pasado viernes de la Comisión Delegada en la que se tenía que aprobar el reglamento electoral. Las tensiones provocadas por las dudas de todo lo que rodea a estos comicios han hecho que comiencen a aparecer desavenencias y problemas sobre si se podrán llevar a cabo o no, porque se desconoce quién tiene que autorizarlo.

¿RFEF o CSD?

Pedro Rocha ya se habría comunicado mediante una carta al Consejo Superior de Deportes, ya que en la RFEF creen que según el Código Civil, debería “llevarse a cabo una aplicación analógica de las normas cuando estas tengan un supuesto semejante”, tal y como dicta la información citada anteriormente. En el organismo que rige el fútbol español temen que el CSD rechace el reglamento.

💥 ÚLTIMA HORA | El CSD solicita al TAD abrir expediente a Pedro Rocha por no convocar elecciones



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/l6ReJozoD3 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 11, 2024

Todo esto se resume en que la Gestora que preside Pedro Rocha no está capacitada para convocar estas elecciones y la Orden de 2024 tampoco pone ningunas facultades al CSD para autorizar excepciones al régimen general, así que José Manuel Rodríguez Uribes no podría autorizar a la RFEF a convocar elecciones ordinarias cuatrienales, así que por ahora quedarían en el limbo.