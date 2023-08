Bray Wyatt: el luchador campeón mundial de la WWE muere a los 36 años

Bray Wyatt, un renombrado luchador de la WWE y tres veces campeón mundial, falleció a los 36 años el 24 de agosto. Su trágica muerte se debió a un infarto provocado por complicaciones derivadas del COVID-19.

Wyatt había recibido un diagnóstico positivo por el virus semanas atrás, lo que lo llevó a ser hospitalizado en estado crítico. Su fallecimiento ha generado una profunda consternación tanto entre sus colegas luchadores como entre sus seguidores.

La comunidad de la lucha libre, consternada por su pérdida, ha expresado su dolor y respeto a través de mensajes conmovedores en las plataformas de redes sociales y en los programas emblemáticos de la WWE.

El universo de la lucha libre profesional sufrió una dolorosa pérdida con la caída de Bray Wyatt, un renombrado luchador que ostentó el título de campeón mundial de la WWE en tres ocasiones a lo largo de su carrera.

A los 36 años de edad, Wyatt, cuyo nombre real era Windham Rotunda, dejó un legado imborrable en la industria de la lucha libre.

Bray Wyatt era conocido por su estilo de lucha agresivo y despiadado, pero también por su habilidad para crear historias interesantes y originales.

Sus intervenciones eran siempre impredecibles y llenos de sorpresas, como cuando aparecía con una máscara de terror llamada "The Fiend" o cuando invitaba a sus enemigos a su "Casa de los Horrores". Bray Wyatt era un maestro del micrófono y un genio creativo que innovaba constantemente.

Wyatt, reconocido por su habilidad en el cuadrilátero y su carismático personaje, había estado ausente de la competición desde enero debido a problemas de salud . Aunque había enfrentado dificultades de salud , la noticia de su muerte sorprendió a muchos incluso a su familia que no esperaba este desenlace. ,

Aunque los informes iniciales sugirieron que Wyatt podría haber fallecido debido a un ataque al corazón, más tarde se reveló que contagiarse de Covid-19 pudo haber exacerbado sus condiciones cardíacas preexistentes.

Bray Wyatt, renombrado luchador y tres veces campeón mundial de la WWE, ha fallecido a los 36 años, dejando un impacto profundo en el mundo de la lucha libre. Su nombre real, Windham Rotunda, fue conocido por su impresionante presencia en el ring y su habilidad para crear conexiones únicas con los fans.

La última vez que Wyatt compitió fue en enero, ya que su salud había sido su prioridad principal. Se mantuvo fuera de la lucha libre debido a problemas médicos no revelados, los cuales habían afectado su participación desde febrero. Sin embargo, su trágico fallecimiento ha sorprendido a todos, a pesar de arrastrar problemas de salud, era un hombre fuerte y muy joven.

La trágica noticia del fallecimiento de Wyatt fue anunciada por Triple H, también conocido como Paul Levesque, un ícono en la WWE.

Im heartbroken over the news of Bray Wyatt’s passing. Always had tremendous respect and love for him and the Rotunda family. Loved his presence, promos, in ring work and connection with @wwe universe.

Very unique, cool and rare character, which is hard to create in our crazy… pic.twitter.com/i9zlbJIOL3