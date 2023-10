Lewandowski hace crack y peligra el Clásico para el delantero polaco

El polaco se lesionó en el tobillo ante el Oporto y los plazos de recuperación le harían llegar muy justo. "Sabía que en el Barça no sería el del Bayern", dijo en un periódico alemán

Malas noticias para el Barcelona. Robert Lewandowski tuvo que retirarse lesionado durante el partido con el Oporto de Champions del pasado miércoles y si bien nada más acabar el choque los médicos tranquilizaron al delantero y al propio Xavi, asegurando que se trataba de un golpe muy fuerte en la tibia izquierda y que ni tan siquiera estaba descartado para jugar en Granada este domingo, las pruebas a las que se sometió este mediodía añadieron un nuevo diagnóstico, ya que se confirmó un esguince el tobillo izquierdo.

Una lesión que podría dejarle en el dique seco entre tres a cuatro semanas, según las previsiones normales en dolencias de este tiopo. Eso quiere decir que a día de hoy su presencia de cara al Clásico ante el Real Madrid del 28 de octubre peligra. Lo que está claro es que no estará en Granada, así como tampoco ante el Athletic.

❗ 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗠𝗘́𝗗𝗜𝗖𝗢



▶ Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que Robert Lewandowski sufre un esguince en el tobillo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad pic.twitter.com/AvwJTJ54xB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 5, 2023

Divertirse y no marcar

La lesión del delantero polaco llegó el mismo día en que se publicó una entrevista en Sport Bild en la que el ariete aseguraba que sabia que su papel en el Barcelona no sería nunca similar al que desempeñaba en el Bayern. "Quiero disfrutar cada minuto en el campo porque sé que mi etapa como futbolista no es eterna. Ahora tengo un papel un poco diferente, ya no se trata solo de ejecutar como hacía en el Bayern. Sabía que en el Barça nunca sería el del Bayern", dijo Lewandowski en esa entrevista.

"Todo el mundo solo se fija en los goles y los récords. En Barcelona, de lo que se trata para mí es de formar parte del juego y divertirme jugando con el equipo, incluso sin goles en cada partido", aclaró en esa entrevista acerca del papel que realmente desempeña en el equipo de Xavi Hernández.