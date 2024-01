Crisis en el deporte español: piden la marcha de Terreros y se esperan sanciones

El Consejo Superior de Deportes solicitó la dimisión de José Luis Terreros, director de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), "a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos" y también por presunta mala praxis en controles antidopaje, incluyendo posibles ocultaciones de casos positivos en atletas españoles.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, hizo tal petición "ante el cariz de los acontecimientos y del daño reputacional al que se expone el deporte español" y sus secuelas en el "sistema de control" en la CELAD, acorde a una nota de prensa difundida por el propio Consejo. La misma nota recordó que el CSD ya trasladó el pasado 2 de enero a la Fiscalía General del Estado el resultado de una investigación desarrollada en el seno del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes por esas presuntas irregularidades con fondos públicos y por "el control y sanción del dopaje" hecho desde la CELAD.

"Esta decisión, adoptada desde el máximo respeto a la presunción de inocencia, cuenta con el visto bueno de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y de la Abogacía del Estado y responde al compromiso de dotar a la lucha contra el dopaje de los máximos estándares de transparencia, eficacia, eficiencia y seguridad", añadió el texto de prensa.

Así, el CSD apuntó que "debe ser la Fiscalía la que aprecie si existen indicios racionales de la comisión de algún delito". "Al mismo tiempo, no podemos consentir la más mínima sospecha o duda en relación con la lucha contra el dopaje y con el sistema que debe garantizar el juego limpio, la integridad de las competiciones y preservar la salud de los deportistas", agregó al comunicado de prensa.

Si la dimisión solicitada no se produjera, la ministra Pilar Alegría y el presidente del CSD "propondrán en el marco del próximo Consejo Rector de la CELAD el cese del señor Terreros", según remarcó la nota. "Además, propondrán una revisión del funcionamiento interno de la CELAD en aras del máximo control y la máxima transparencia", prosiguió el texto.

Por último, Rodríguez Uribes reiteró "el compromiso de España con que todos los deportistas compitan en igualdad de condiciones y con que la pureza del deporte prevalezca, lo que pasa por garantizar el estricto cumplimiento del Código Mundial y de la normativa antidopaje, con el fin de que siempre se vean implementadas las medidas más estrictas de control y se fomente una cultura deportiva que valore la ética y la integridad de todas las competiciones".

"Con ese fin, España subraya su total predisposición a colaborar lealmente con la Agencia Mundial Antidopaje", concluyó el CSD en su nota. Ésta llegó a rebufo de que Witold Banka, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), rechazase "enérgicamente la insinuación de que alguna vez haría la vista gorda" ante cualquier caso de dopaje.

We issued a statement following recent media reports on allegations concerning the National Anti-Doping Organization of Spain. We strongly reject the implication that we would ever turn a blind eye to any valid cases. All cases have been repeatedly followed up and some are still…