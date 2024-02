Aseguran que un jugador clave del Barcelona tiene una oferta muy buena de Arabia

Las últimas informaciones apuntan a que un futbolista muy importante en la plantilla del cuadro azulgrana, uno de los capitanes, tiene una propuesta "muy interesante" del campeonato saudí.

Parecía que Arabia Saudí había bajado en su interés de hacerse con los grandes futbolistas del viejo continente, pero todo apunta a ser un espejismo. En el mercado de invierno se temía que llegasen nuevas grandes ofertas, pero no fue así. Lo que si apunta es que los equipos del país asiático volverán el próximo verano a la carga por las estrellas que todavía están en Europa y que podrían valorar un cambio en su carrera para embolsarse unas buenas cantidades de dinero.

Hace ya más de un año Cristiano Ronaldo aterrizó en Arabia Saudí a cambio de unas cifras estratosféricas. Tuvieron que pasar unos meses para que el Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad y demás clubes tirasen de chequera, ayudados por el gobierno saudí, para que volviesen a poner su punto de mira en Europa. Los grandes clubes temblaban ante las primeras operaciones que se llevaron a cabo y la posibilidad de perder a alguno de sus mejores futbolistas.

Algunos se marcharon libres al acabar su contrato, como Karim Benzema o Roberto Firmino, pero por otros se llegó a pagar dinero desde Arabia Saudí. Los Neymar, N'Golo Kanté, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Gabri Veiga y compañía hicieron las maletas para emprender una nueva aventura en el campeonato árabe, donde se reunieron todos para pelear por el campeonato y vivir, en muchos casos, una recta final de carrera con la que terminaban de solucionarse la vida, si no la tenían ya.

👔💼 "Deco considera que hay futbolistas que son de entrada intocables"



🇺🇾4⃣ Araujo

🇪🇸8⃣ Pedri

🇪🇸6⃣ Gavi#elBar65☕️🔥 pic.twitter.com/FWAriC6x1B — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 15, 2024

Es cierto que ha habido casos, como el de Jordan Henderson, en el que los futbolistas llegaron para irse. El ex capitán del Liverpool no se aclimató y consiguió salir en el mercado de invierno. Roberto Firmino también buscó una salida y Karim Benzema forzó su situación hasta el punto de llevar a cabo varios actos de indisciplina que le llevaron a mantener un pulso con el Al-Ittihad, aunque finalmente el ex delantero del Real Madrid tuvo que quedarse y reincorporarse al equipo.

Arabia mira al Barcelona

Ahora, desde Arabia Saudí han comenzado a plantearse la llegada de nuevos jugadores el próximo verano y el Barcelona parece ser el objetivo del fútbol saudí. Según ha informado el periodista Achraf Ben Ayad, con más de tres millones de seguidores y referente en su país en cuanto al mercado de fichajes, un club habría presentado una oferta que califica como "muy interesante" a Marc-André Ter Stegen, actual guardameta azulgrana, uno de los capitanes y una figura insustituible ahora mismo en el equipo culé.

🚨🚨🚨 حصريا : مارك أندري تير شتيغن يتلقى عرضًا مميزا من الدوري السعودي EXC: TER STEGEN HA RECIBIDO UNA OFERTA MUY INTERESANTE DE ARABIA SAUDÍ ✅✅✅ pic.twitter.com/t6IjYMWM40 — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) February 23, 2024

Ter Stegen amplió su contrato el pasado mes de agosto hasta 2028 para diferir su salario y se encuentra muy contento en la Ciudad Condal. Su entorno, según Mundo Deportivo, asegura que no le consta esa propuesta de Arabia Saudí, por lo que por ahora parecen ser rumores. Al guardameta del Barcelona le podría acabar seduciendo una gran millonada y al propio club una hipotética venta debido a la situación financiera que atraviesa.