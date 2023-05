Malas noticias para Guardiola: lesionado su mejor jugador antes del Real Madrid

El entrenador catalán del conjunto británico informó que uno de los mejores futbolistas que tiene en la plantilla está lesionado y que por ello no entró en la convocatoria del último choque.

Preocupación en el Manchester City después de que Kevin de Bruyne no pudiera estar disponible para la visita del equipo de Pep Guardiola al estadio del Fulham. Pese a la ausencia del belga el conjunto mancuniano se llevó los tres puntos al imponerse por 1-2 gracias a los goles de Erling Haaland -que igualó el récord de Alan Shearer y Andy Cole- y de Julián Álvarez, permitiendo a los suyos dormir líderes con un partido menos.

El Manchester City visitaba un estadio mágico como es Craven Cottage para enfrentarse al Fulham. Erling Haaland adelantó al cuadro citizen desde los once metros a los pocos minutos. Carlos Vinicius igualó la contienda, pero el argentino Julián Álvarez, con un golazo, certificaba la victoria para los suyos, colocándolos en el liderato de la Premier League y acercando a su equipo a un nuevo título.

Horas antes de que arrancase el encuentro saltó la noticia. Kevin de Bruyne no viajó a Londres con el resto de sus compañeros e hizo saltar todas las alarmas porque el belga, que terminó tercero en el último Balón de Oro por detrás de Karim Benzema y Sadio Mané, estaba atravesando un gran estado de forma. La gran preocupación surge porque no se ha dado mucha información acerca de la lesión que tiene, por lo que ha nacido ese miedo en Inglaterra de que no pueda estar para la ida de las semifinales de la Champions League contra el Real Madrid.

Sin información del belga

"Kevin de Bruyne no ha venido con la plantilla porque no se encuentra bien. Tiene alguna lesión y no ha podido viajar", declaró Pep Guardiola en la entrevista antes del inicio del encuentro frente al Fulham. "No lo sé", añadió cuando le cuestionaron sobre el tiempo que podría estar de baja y si llegaría para la eliminatoria contra el Real Madrid.

Es cierto que De Bruyne terminó el penúltimo encuentro del Manchester City, ante el Arsenal, con molestias en la pierna y pidió el cambio. Guardiola le sustituyó y todavía le dura esa dolencia de la que no se conocen muchos detalles. El encuentro de ida frente al Real Madrid se disputará en el Santiago Bernabéu el martes 9 de mayo, por lo que todavía queda algo más de una semana. Además, el conjunto inglés todavía tiene dos compromisos ligueros antes de visitar Chamartín: West Ham y Leeds.