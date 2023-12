Un jugador de LaLiga se ofrece al Barça y su entrenador le reprende públicamente

Aleix García, uno de los capitanesdel Girona, ha concedido una entrevista en la que se dejó querer por el cuadro azulgrana, algo que no ha gustado nada a un Michel que se lo ha reprochado.

Este fin de semana el Girona visita el Estadio Olímpico Lluís Companys para enfrentarse al Barcelona en el partido que corresponde a la jornada 17 y promete ser un derbi catalán bastante apasionante, ya que los culés necesitan ganar sí o sí para acercarse a esa segunda plaza que ocupan los rojiblancos. Y antes de este choque ha hablado Aleix García, capitán del cuadro gerundense, dejando unas declaraciones que no han gustado nada ni a sus aficionados ni a su propio entrenador.

El centrocampista del Girona, uno de los grandes protagonistas de esta temporada en los resultados que está obteniendo el equipo dirigido por Michel, ya había tenido palabras de elogio anteriormente para el Barcelona. Aleix García, que debutó con la selección española gracias al nivel que está ofreciendo, habló hace meses en RAC1 y fue claro: “Yo también me habría ido al Barça como Oriol Romeu, con los ojos cerrados. Haber salido del Barça como hizo él y ahora poder volver, no me lo hubiera pensado tampoco”.

M’agradaria aclarar les paraules que vaig dir ahir, només recolzava a un gran amic com és l’Oriol Romeu, en cap moment he dit que JO marxaria amb els ulls tancats. Son situacions totalment diferents la meva i la d’ell. Si algú s’ha sentit ofes, ho sento molt. Estimo al Girona. — Aleix Garcia Serrano (@97_aleix) September 9, 2023

En aquella ocasión esas declaraciones generaron cierto revuelo en el Girona y en los aficionados y el jugador tuvo que salir en sus redes sociales para explicarse. “Me gustaría aclarar las palabras que dije. Sólo apoyaba a un gran amigo como es Oriol Romeu. En ningún momento he dicho que yo me marcharía con los ojos cerrados. Son situaciones totalmente diferentes. Si alguien se ha sentido ofendido, lo siento mucho. Amo al Girona”, escribió Aleix García para aclarar el terremoto que se montó.

Aleix García: ''Me gustaría jugar en el Barça''. #DeportePlus pic.twitter.com/PtADjKTUmB — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) December 5, 2023

Es por esto que ya sucedió que ha extrañado a muchos que haya vuelto a ocurrir algo parecido. A Aleix García, al que Griezmann considera el mejor futbolista de esta temporada, le preguntaron en una entrevista en Movistar+ acerca del conjunto azulgrana. “Me gustaría jugar en el Barça. Es el club que he seguido desde pequeño y el que siempre me ha gustado”, respondió el centrocampista del Girona.

La reprimenda de Michel

Las reacciones no han tardado en llegar y en las redes sociales los aficionados del Girona le han criticado. Uno de los motivos es por decir eso a unos días de este duelo tan importante entre los rojiblancos y el Barcelona en Montjuic. El otro, por ser uno de los capitanes del equipo y dejarse querer así tan a la ligera por otro club del campeonato.

💥 MÍCHEL RESPONDE a ALEIX GARCÍA:



👉 “Para mí, Aleix se ha equivocado”. pic.twitter.com/0dMM4lGlfx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 6, 2023

También ha hablado sobre ello Michel, su entrenador, en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey contra el Orihuela. "Para mí, Aleix García se ha equivocado. Espero que, poco a poco, la gente sea sólo del Girona. Este es mi mensaje para nuestra afición. Necesitamos futbolistas 100% del Girona”, comentó el técnico, dejando claro que no se ha sentido a gusto con las declaraciones de uno de los jugadores más importantes en su esquema táctico.