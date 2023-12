La insólita teoría de Roncero sobre la celebración de Joao: "Es para Florentino”

El mediapunta portugués del Barça marcó frente al Atlético de Madrid y su forma de festejar su gol recordaba a la de Jude Bellingham y el periodista asegura que hay un trasfondo tras ella.

Ya han pasado varios días desde que el Barcelona se impuso al Atlético de Madrid por 1-0 en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Joao Félix fue el nombre propio en Montjuic y es cierto que aunque Griezmann o Memphis Depay volvían para enfrentarse al Barcelona, todas las miradas estaban puestas en el atacante luso y en su duelo particular con el Cholo Simeone. El portugués hizo el tanto ante los colchoneros, club al que todavía pertenece, pero Tomás Roncero asegura que su celebración, además de ser reivindicativa, estaba dedicada a Florentino Pérez.

Durante toda la semana hubo dardos desde el Atlético de Madrid hacia un Joao Félix que terminó picado y respondió en una entrevista… y también en el campo. Al ex del Benfica se le vio ultra motivado y acabó haciendo ese gol que permitía a los de Xavi Hernández llevarse la victoria. Se debatía sobre si lo celebraría o no y finalmente lo hizo subiéndose a una valla publicitaria y abriendo los brazos. Además, tuvo algún gesto feo mandando un beso a los aficionados colchoneros, además de un encontronazo bastante fuerte con Giménez.

De esa celebración se ha hablado mucho. La afición colchonera le ha criticado duramente, pero lo cierto es que nadie se esperaba que apareciese Tomás Roncero para ofrecer una teoría, bastante rebuscada, para explicar el motivo por el que Joao Félix festejó así el tanto que logró. El periodista de As y tertuliano de El Chiringuito lo explicó en el podcast El Bar, pero además, dotó su argumento de una historia pasada.

Joao felix marcándole al atleti y celebrándolo delante de la grada. Simplemente icónico. pic.twitter.com/iIekRvoyCZ — lu (@micdnights) December 3, 2023

“Cuando Joao Félix estaba en el Benfica deslumbrando, su agente, que es Jorge Mendes, en aquella época todavía tenía más relación con el Real Madrid. Luego ya sabemos que con lo de Cristiano tuvo una separación, pero tenía buen rollo con el club”, comenzó explicando Tomás Roncero. “Yo con Mendes tengo una buena relación y me mandaba vídeos diciéndome que este chico era para el Real Madrid. El chaval estaba como loco. Yo ponía los vídeos en el As. Había que conseguir convencer a este chico para que viniera”, continuó Tomás Roncero.

Un gol para Florentino Pérez

“Todos sabemos como es Florentino, necesita contrastar más a los jugadores, no lo conocía lo suficiente, eran más de 100 millones y no se atrevió. El sueño de Joao Félix era jugar en el Real Madrid y le dijo a Jorge Mendes: ‘Por lo menos, déjame cerca del Bernabéu”, relató el tertuliano de El Chiringuito. “Oye, pues le trajo al Atlético, total, se tarda en coche 10 minutos. Le consiguió traer lo más cerca posible del Madrid, que era el campo del Atleti. Y bueno, ha estado esperando y esperando y el Real Madrid no le ha llamado”, explicó.

‼️ La teoría de @As_TomasRoncero con Joao Félix



👀 "La celebración contra el Atleti fue un guiño a Florentino"



👉 "Cuando estaba en el Benfica, su agente, Jorge Mendes, me decía: 'este chico es del Real Madrid'"#elBar48 ☕️🔥 pic.twitter.com/ugoAlnElFe — Carrusel Deportivo (@carrusel) December 5, 2023

“El Barça es una buena revancha contra el Cholo, pero su sentimiento madridista quedó reflejado el otro día con esa celebración porque vio como hacía tres semanas Jude Bellingham hizo esa misma celebración en ese mismo estadio y fue un guiño claro a Florentino Pérez: ‘Mira, yo, como Bellingham, quiero celebrarlos así en Montjuic para ti”, dijo Tomás Roncero. “No lo va a decir, pero fue un guiño hacia Florentino y hacia su Madrid. Griezmann también es del Madrid y nunca pudo ir y es su sueño. Siempre quiso venir y no pudo”, concluyó el periodista.