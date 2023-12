Destrozan con una radial la estatua de Federico Martín Bahamontes en Toledo

La ciudad de Toledo se ha despertado este viernes con la triste noticia de que unos vándalos han destrozado la estatua que hay en homenaje al mítico ciclista español Federico Martín Bahamontes. La escultura ha sido retirada y la zona ha sido vallada porque la policía quiere investigar qué fue lo que sucedió, aunque las últimas informaciones apuntan a que las cámaras de seguridad que se instalaron hace tiempo en la zona han captado el rostro de los delincuentes.

Federico Martín Bahamontes, nacido en Caudilla, Toledo, ha sido uno de los ciclistas más importantes en España. De hecho, se le considera como el gran pionero de este deporte en nuestro país. Ganó el Tour de Francia en 1959 y ha sido considerado como uno de los mejores escaladores de la historia. Reconocido alrededor de todo el mundo, 'El Águila de Toledo' falleció en Valladolid el pasado 8 de agosto a la edad de 95 años.

Obviamente, su figura ha sido importantísima en la historia del ciclismo y en su ciudad natal, no iban a dejar pasar la oportunidad para homenajearle por toda su carrera como profesional y por lo que ha significado su figura una vez dejó la bicicleta. En 2018 se inauguró una escultura en su honor, hecha por Javier Molina Gil, pero lamentablemente en estos años ha sido el foco de varios actos vandálicos, aunque el peor ha sido el que sucedió en la madrugada de este jueves 7 al viernes 8 de diciembre, durante el puente.

Anteriormente, desde su inauguración en 2018, la estatua que homenajea a Federico Martín Montes ha sufrido varios ataques. En una ocasión le rompieron las cadenas que tenía la bicicleta, mientras que en otra ocasión también dañaron la base de la obra, lo que hizo que perdiese estabilidad y se tuvo que trabajar para repararla y dejarla en perfectas ocasiones para que continuase siendo uno de los símbolos de la ciudad de Toledo para recordar a una de sus grandes figuras deportivas.

Volviendo al ataque que ha sufrido la estatua en este puente de diciembre, la escultura de Federico Martín Bahamontes apareció en la madrugada del viernes en el suelo, por lo que ha sido retirada de la zona para la comprobación de su estado y para facilitar la investigación que se llevará a cabo para determinar qué fue lo que sucedió, aunque todo parece que empieza a estar claro gracias a las cámaras de seguridad.

Buen día

Esta noche han vuelto a destrozar la estatua de Bahamontes. En mi pueblo han tirado todas las vallas que había colocado la organización, para un Rallye. Me da igual que haya alcohol de por medio. Estas cosas no pueden ser gratuitas, no pueden quedar en anécdota.



Fin pic.twitter.com/sEB13h9o4Q