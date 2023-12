El duro ataque de Joan Gaspart al Real Madrid: "Quiero que desciendan a Segunda"

El ex presidente del Barcelona no ha dejado pasar la oportunidad para darle un palo al conjunto blanco sobre la supuesta ética y moral que existe en el Santiago Bernabéu según su opinión.

El ex presidente del Barcelona Joan Gaspart ha concedido una entrevista en Ràdio Barcelona, donde habló de la actualidad del conjunto azulgrana, pero también sacó su ratito para mostrar la rivalidad y la tensión que siempre ha mantenido con el Real Madrid. El ex directivo rajó de la entidad de Concha Espina y también le dejo unos cuantos recados en función de los diferentes temas que trató.

A nadie se le olvida la época en la que los presidentes de los clubes no se mordían la lengua a la hora de hablar de las polémicas que rodeaban a sus equipos o las rivalidades con otros conjuntos. Ahora todo es más comedido y casi ningún directivo suele salirse de ese protocolo en el que se guardan las buenas formas, aunque siempre hay excepciones, y se ha dejado atrás ese papel de máximo mandatario rebelde y más radical, por decirlo de alguna manera.

En el recuerdo de todos están los Jesús Gil, Manuel Ruiz de Lopera, Ramón Mendoza, Lendoiro, José Luis Núñez o Ruiz Mateos. Todos estos presidentes dejaron imágenes y declaraciones históricas que ya están escritas en los libros del fútbol de nuestro país, pero uno de los que también tuvo mucho protagonismo fue un Joan Gaspart que, a pesar del paso del tiempo, todavía sigue teniendo esa mordida cuando habla del Real Madrid, su gran eterno rival.

"Tanto que hablan de ética en el Real Madrid, que nos devuelvan las Copas de Europa y las Ligas que ganaron con Di Stéfano y todos quedamos en paz", respondió Joan Gaspart en la citada entrevista en Ràdio Barcelona. "La ética es de presente, de pasado y de futuro. Así como las cosas legales pueden prescribir, la ética no prescribe, la historia es la que es", comentó haciendo alusión también a uno de los momentos más polémicos del último año: el caso Negreira.

"La ética es interpretativa, lo acepto, pero cuidado con la ética, que hay muchos clubes que han tenido como delegados a ex árbitros internacionales", continuó defendiéndose Joan Gaspart. "Yo creo que los árbitros son honestos y que ningún club de fútbol ha pagado por tener el favor de un árbitro", opinó el que fuera presidente del Barcelona.

Un deseo para el Real Madrid

Por otro lado, le preguntaron acerca de su rivalidad más fuerte en lo futbolístico. "Al Real Madrid le tengo mucha más manía que al Espanyol, que no le tengo ninguna", respondió Joan Gaspart, que no se mordió la lengua a la hora de manifestar lo que quiere que le pase al cuadro blanco. "Quiero que el Espanyol suba a Primera, pero deseo que el Real Madrid baje a Segunda", dijo tajantemente el ex presidente del conjunto culé.

Por último, Joan Gaspar confesó que tiene unas imágenes en su casa que guarda como oro en paño. "Guardo tres fotos enmarcadas. Una, la de los 100.000 pañuelos en el campo y a su lado tengo dos más. La carta que me envió el Real Madrid declarándome persona non grata. Florentino me dice que soy un cabrón por tenerla enmarcada. Y hay una tercera, cuando el Espanyol también me declaró non grato", desveló.