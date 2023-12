La táctica de Alphonso Davies: órdago imposible al Bayern y más cerca del Madrid

El velocísimo lateral zurdo es uno de los grandes objetivos del conjunto blanco, pero los de Múnich parece que no le pondrán nada fácil abandonar la entidad en el próximo mercado de verano.

Este verano podría producirse un nuevo culebrón en las oficinas del Santiago Bernabéu con la operación Alphonso Davies. La situación del lateral canadiense del Bayern de Múnich es muy diferente a la de Kylian Mbappé y en el Real Madrid tendrán que pagar por él si quieren que forme parte de la plantilla merengue la próxima temporada, algo que los germanos podrían dificultar porque no quieren perder a uno de sus mejores futbolistas.

En el Real Madrid tienen varios nombres marcados como prioridad. Uno de ellos, como todos saben, es Kylian Mbappé. El francés no ha renovado su contrato con el PSG y a partir del próximo 1 de enero podrá negociar con el club que quiera. En Concha Espina esperan que se decida rápidamente porque ya conocen esta historia y no van a permitir que la situación se extienda mucho tiempo. De hecho, el diario As ha desvelado que el 15 de enero sería la fecha límite que le pondrían al de Bondy para que tome su decisión.

En el caso de que fallase la opción de Kylian Mbappé en el Real Madrid activarían la de Erling Haaland. Es cierto que contratar al noruego no será tarea fácil ni barata, ya que ni el Manchester City tiene interés en venderle ni tienen la necesidad del dinero en el Etihad. Pese a ello, se supone que existe una cláusula que le facilitaría marcharse al Santiago Bernabéu, ya que como su agente Rafaela Pimienta ha asegurado en varias ocasiones siempre dejan abierta la posibilidad de que sus clientes acaben decidiendo su futuro.

Los nombres de Kylian Mbappé y Erling Haaland serían para reforzar la delantera, pero también piensan que hace falta algún jugador que llegue a la línea defensiva. El gran nombre que ha sonado para el Real Madrid es Alphonso Davies, quien llegaría para ocupar el carril zurdo y competir con Fran García, ya que todo haría indicar que en la dirección deportiva de Chamartín estarían dispuestos a vender a Ferland Mendy.

La táctica de Alphonso Davies

El lateral canadiense de 23 años termina su contrato con el Bayern de Múnich el 30 de junio de 2025 y en verano entraría en su última temporada, por lo que el club bávaro lleva un tiempo intentando renovarle, pero no le está siendo nada fácil. En tierras germanas son conscientes de que si no lo consiguen tendrían que abaratar su venta en verano o, en el peor de los casos, que se fuera libre cuando finalizase su relación contractual.

El diario alemán Bild asegura que Alphonso Davies ha pedido 15 millones de euros por temporada para renovar su contrato, convirtiéndose en uno de los mejores pagados del Bayern de Múnich. El club alemán parece que no está dispuesto a aceptar las pretensiones del lateral y la oferta más alta que le han puesto sobre la mesa es de 12 kilos. El tiempo dirá si los germanos son capaces de llegar a la petición del canadiense y qué hará el lateral en ese caso, si quedarse en la Bundesliga o rechazarles y jugar para un Real Madrid por el que su representante siempre se ha dejado querer.