Adiós al último Gasol: Marc decide que ya es hora de retirarse

El pequeño de los dos hermanos baloncestistas anuncia que deja el baloncesto. Ganó la NBA con Toronto Raptors y se proclamó dos veces campeón del mundo con la selección española

Adiós al último Gasol. Primero fue Pau, ahora le toca el turno a Marc. Ley de vida. Marc Gasol ha anunciado su retirada de las canchas, y dejará de ser jugador profesional de baloncesto. Un histórico del deporte español, uno de sus más grandes referentes, se marcha. Pero la despedida era esperada a causa de la lesión que viene arrastrando desde la pasada campaña y que le ha mantenido esta temporada alejado de las pistas.

El jugador divulgó este martes un corto y entretenido vídeo que arrastraba un interrogante: "y ahora, ¿qué?". Con la rueda de prensa convocada el miércoles en el cine Texas de Barcelona buscó responder a la cuestión. No hacía falta acreditarse como experto en baloncesto, ni indagar en fuentes, para entender que se trataba de la puesta en escena de su retirada como jugador, postergada unos cuantos meses.

- Final d’un capítol. Gràcies

- End of a chapter. Thank you

- Final de un capítulo. Gracias pic.twitter.com/p6qeigl4BE — Marc Gasol (@MarcGasol) January 31, 2024

No empezó la temporada con el Bàsquet Girona, club que fundó y que preside y en el que jugó dos campañas tras volver de la NBA. Pero por alguna razón se ha resistido unos meses a dar sello de oficialidad a su condición de ex estrella de la canasta. En mayo de 2023 disputó su último partido oficial. No jugará más.

"Una parte de mi no está de acuerdo"

"Ha sido un proceso duro y hay una parte de mí que no está de acuerdo con esta decisión. Pero no. Estoy convencido de ello. Hay que echar agua a ese fuego", dijo Gasol, que finalmente ha entendido que a los 39 años, y veinte de carrera, tocaba asumir lo que todo deportista debe hacer. Aunque el instinto competitivo le susurre seguir un año más.

La despedida del pívot, ganador de un anillo de la NBA con los Toronto Raptors y doble campeón mundial con España, careció de la solemnidad de la de su hermano Pau, que se reservó el Liceu y se puso un traje elegante a juego con el escenario hace dos años. El acto de Marc, vestido con camiseta y tejanos negros, se sustentó en un vídeo que se proyectó en la pantalla del cine en el que repasó su carrera triunfal. Tenía enfrente a sus padres y a Juan Carlos Navarro, la Bomba, tantas veces compañero.