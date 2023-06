El motivo por el que la prensa catalana ataca a Gasol, Valdemoro y Movistar +

Los barcelonistas más radicales no están contentos con el triunfo del Barcelona, que ganó la liga ACB tras imponerse al Real Madrid, quieren 'carnaza' contra los comentaristas de la tele.

La Liga ACB de Baloncesto se ha resuelto por la vía rápida después del contundente triunfo del Barcelona sobre el Real Madrid. Los culés se impusieron en los dos duelos anteriores en el Palau y el primero de los partidos que los blancos tenían en casa también se resolvió con victoria blaugrana.

El contundente triunfo liguero (3-0) daba el primer título de la temporada (y último) a los barcelonistas, después de haber fracasado en la Copa del Rey y en la Euroliga.

Pero el triunfo no ha servido a los aficionados azulgranas para celebrarlo con alegría porque muchos no solo ‘se han acordado’ del eterno rival, el Real Madrid, sino que han aprovechado para insultar a los periodistas de Movistar Plus -plataforma que ha retransmitido no solo la final, también los partidos de ACB- y también a los comentaristas, dos grandes campeones del balón naranja: Amaya Valdemoro y Pau Gasol.

Menudo funeral había montado en Movistar hoy. Parecía eso Real Madrid TV. pic.twitter.com/ANrEEMhPNc — albert (@albert_lud) June 20, 2023

Los más radicales culés han utilizado las redes sociales para arremeter contra Movistar + Plus, Amaya Valdemoro (a la que le acusan del “pecado” de ser madridista confesa) y a Pau Gasol, que aunque reconocen su corazón barcelonista le echan en cara ser “muy blandito”. De nada le ha servido al bueno de Pau ser una auténtica leyenda del Barcelona y del baloncesto.

Qué debe sentir Pau Gasol cuando escucha "Puta Barça" en el WeSkins Center ese?

a) Le dan ganas de unirse e invadir la pista (como el otro día en el campo del RCDE)

b) Equidistancia

c) Dan y quitan — Òscar Nin (@mjesusostolaza) June 20, 2023

Y claro, los medios independentistas (sufragados con las arcas públicas de la Generalitat catalana) no han tardado en entrar al trapo y sumarse a las críticas como unos hooligans más.

El titular de El Nacional.

“¿La suerte para los espectadores culés? Que el Barça aplastó el Madrid por 3 a 0 y que no tendrán que sufrir un cuarto o un quinto partido con estos comentaristas tan neutrales”, dice El Nacional, que además ha publicado en su portal todo un escaparate de tuis criticando la retransmisión.