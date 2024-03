Vinicius, de nuevo protagonista: doblete, le desean la muerte y ve la amarilla

El delantero brasileño del Real Madrid fue el mejor en la victoria ante Osasuna, pero otra vez tuvo un pequeño problema con una grada de El Sadar que le dedicó algunos cánticos ofensivos.

Vinicius fue clave en la victoria del Real Madrid por 2-4 frente a Osasuna en El Sadar en el partido que correspondía a la jornada 29 de la Liga EA Sports. El brasileño firmó un doblete y vio una cartulina amarilla por desconsideración al árbitro al protestar una falta, pero lamentablemente también tuvo que escuchar insultos desde la grada, algo que parece que se está convirtiendo en una tónica en cada campo que visita.

Vinicius se perderá el próximo partido por esta amarilla.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/3FTew3usx1 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 16, 2024

El Real Madrid se adelantó pronto en el marcador con un tanto de Vinicius, que le robó el balón a un Catena que intentó regatearle siendo el último hombre. El brasileño definió a la perfección ante Sergio Herrera e hizo el primero de la tarde. Budimir empató a los pocos minutos y Dani Carvajal volvió a adelantar a los suyos. Ya en el segundo tiempo Brahim Díaz encarriló el choque y Vinicius lo sentenció con un golazo. Iker Muñoz hizo el segundo de los de Jagoba Arrasate en el tiempo añadido, por lo que Osasuna no tuvo tiempo para reaccionar.

Vinicius hizo el cuarto y se dirigió a la grada de El Sadar.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/i9GgEbPlDI — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 16, 2024

En su segundo gol, Rüdiger mandó un balón en largo a Fede Valverde, que al controlar mal prefirió dejarle el cuero a un Vinicius que llegaba de cara. El ex del Flamengo galopó con el cuero hasta plantarse solo frente a Sergio Herrera, al que superó con un toque sutil con efecto. Herrando intentó evitarlo sobre la línea, pero no pudo y el brasileño hizo el segundo en su cuenta particular. En su celebración se llevó la mano a la oreja para recriminar a la afición de Osasuna que le había insultado en la primera parte.

Un partido de sanción

Y es que en el primer tiempo el delantero del Real Madrid tuvo que escuchar algunos gritos como "¡Vinicius, muérete!" o "¡tonto, tonto!" cuando vio la cartulina amarilla. El brasileño vio la tarjeta por protestar una falta que había cometido y hacer gestos que el colegiado del encuentro consideró un menosprecio a su decisión. Esta amonestación significa que se perderá el partido ante el Athletic del próximo fin de semana porque tiene que cumplir ciclo, pero la buena noticia para Carlo Ancelotti es que Jude Bellingham regresa.

Además, en el intermedio, cuando los jugadores se retiraban a los vestuarios, Vinicius se dirigió a la cámara de televisión que le estaba grabando para quejarse del árbitro, pero Brahim Díaz estuvo rápido para llevárselo y evitar que hubiera más problemas. Finalmente, el Real Madrid se llevó tres puntos importantísimos para seguir liderando la clasificación con solvencia y encaminarse hacia el título de Liga.