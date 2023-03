El Atlético de Madrid sonríe y baila al Valencia al son de Antoine Griezmann

El Atlético se impuso con contundencia por 3-0 al Valencia en el Metropolitano y sigue dejando claro que, como mínimo, quieren la tercera plaza. De la segunda posición ya se hablará dependiendo del resultado del Clásico. Los goles de Griezmann, Carrasco y Lemar dan alas a los del Cholo Simeone, que vivieron una fiesta con los aficionados a costa de un conjunto che que continúa sin dar señales de mejoría.

Clásico del fútbol español en el Metropolitano, aunque con tendencias bien diferentes de ambos equipos. El Valencia, que iba tercero en la clasificación histórica de la Liga hasta que llegó el Cholo para devolver al Atleti hasta ese sitio, peleando por no descender. Por su parte, los locales, con la clara intención de afianzarse en la tercera plaza y, quién sabe, sin con posibilidad de llegarle a competir al Real Madrid la segunda posición.

Sin necesidad de rotar con un partido a la semana el Cholo Simeone sólo metió una variación respecto al choque pasado. De Paul entraba por Lemar y formaba en la medular con Koke y Marcos Llorente, dos de los ausentes de la lista de Luis de la Fuente. Por detrás de ellos, Nahuel, Giménez, Savic, Hermoso y Carrasco, además de Jan Oblak. Por delante, Griezmann y su nuevo aliado: Memphis.

El Atlético salió como tiro al verde del Metropolitano y fue claro dominador del primer tiempo. El ambiente, después de varias semanas complicadas, acompañaba y el equipo volaba sobre el verde siendo muy superior al Valencia. Carrasco y Llorente lo intentaron con sendos disparos que se marcharon por poco. Memphis probó fortuna con un cabezazo picado que también se perdió por línea de fondo.

El primer disparo de los colchoneros entre los tres palos llegó tras una soberbia jugada en la que participaron más de la mitad de los jugadores. Ahora que está ese pequeño debate de estilos con el Cholo Simeone y Xavi, que venga el azulgrana a igualarla. Tras varias combinaciones, Mario Hermoso se sumó al ataque acabó haciendo un pase de la muerte a un Memphis que se topó con Mamardashvili.

Posteriormente no perdonaría el Atlético. Los rojiblancos movían el balón como querían y tras una jugada rápida y una buena galopada de Marcos Llorente. Recibió el balón Griezmann, que vio cómo el cuero chocaba en su pierna y se le quedaba perfecta para chutar a puerta y abrir la lata. Ni queriendo le hubiera salido un control mejor al delantero francés, que celebró su tanto con el gesto que hacía en sus mejores tiempos durante su primera aventura colchonera, aquel con las dos manos que cogió del rapero Drake.

I know when that Hotline Bling 🤙🏻

