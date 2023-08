Arabia se lleva a Veiga, Kroos alucina y Rafa Benítez atiza a LaLiga

El estricto control financiero de LaLiga obliga a los clubes a vender a sus mejores jugadores. El alemán del Real Madrid reacciona con un "vergonzoso" al nuevo fichaje árabe

Gabri Veiga se marcha del Celta. Pero no al Nápoles, sino a la liga de Arabia Saudí. El país árabe ya no es sólo el epicentro de las contrataciones de viejas glorias, sino que además parece dispuesto a invertir en el mejor talento joven del Planeta Fútbol. Y Gabri Veiga lo es. La bomba saltó el miércoles a última hora, cuando el periodista experto en mercado Fabrizio Romano informó que el jugador habría aceptado la millonaria oferta del fútbol saudí (no se conocen todavía las cifras exactas) y que el Celta habría aceptado el paso de la cláusula para dejar salir a su jugador franquicia.

Cuando todo parecía encaminado para que Gabri Veiga acabara en las filas del Nápoles, actual campeón de Italia y que ha conseguido mantener a sus jugadores franquicia (Osimhen y Kavaratskhelia) para intentar el asalto a la Champions esta temporada, la irrupción árabe ha provocado que Veiga, sus agentes y su familia hayan cambiado de idea.

Arabia ya no sólo apuesta por jugadores en la etapa final de sus carreras, sino que quiere potenciarse con sangre joven para lograr tener la mejor Liga del mundo, ante la inacción de los países europeos, que no saben por dónde les sopla el aire.

El fichaje de Veiga por un equipo árabe provocó la inmediata reacción de Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid. El alemán no dudó en reaccionar a dicho fichaje y contestó a la publicación de Fabrizio en Instagram con un escueto: “vergonzoso”. Precisamente mañana Kroos se podía ver las caras con Veiga, ya que el Real Madrid visita Balaídos. El jugador llegó a estar en la lista de deseos de equipos como el Real Madrid, Barcelona, Manchester United, PSG o Chelsea.

Benítez, tajante contra el FPF

“Es una situación que le cambia la vida a él y a su familia para bien. Para el club es doloroso, pero puede ser a medio/largo plazo una operación muy beneficiosa", dijo Rafa Benítez, su aún entrenador en el Celta, en rueda de prensa, en la previa del encuentro de este viernes frente al Real Madrid. Pero luego puso el dedo en la llaga: con este draconiano fair play financiero (FPF), la Liga española se hunde.

"El mercado árabe, ahora, lo que ha hecho, ha sido poner mucho dinero encima de la mesa para jugadores que eran intocables de los equipos grandes. Cuando tocan equipos pequeños no pasa nada, pero si tocan equipos grandes... la gente se pone nerviosa. Si el mercado está cerrado aquí y abierto allí, se ve como una amenaza. Yo llego a España con mi experiencia en Italia e Inglaterra, y esa experiencia me da para dar mi opinión con conocimiento de causa. La Liga española está muy por detrás de la Premier inglesa a día de hoy y eso es una realidad", ha lamentado el exentrenador del Real Madrid.

"Intentamos que el fútbol sea muy atractivo y queremos meter las cámaras en los vestuarios. No sirve para mucho eso, sirve para dar parafernalia. Cuando tienes un micro, tu charla no es igual, es ficticio. La Premier lo que tiene es mucho dinero detrás para todo, para los medios, periodistas, comentaristas... no tiene nada que ver. ¿Dónde tenemos que mejorar? Si somos capaces de mejorar es en el campo, con futbolistas de nivel, que es lo que quieren ver los aficionados".

"Tenemos un control financiero que hace que sea muy difícil que LaLiga crezca. Estamos vendiendo a los mejores futbolistas cada año y no los puedes mejorar porque tienes que apostar continuamente con chavales jóvenes, que necesitan un tiempo y cuando crecen, los vendes. Es algo de sentido común y soy el primer defensor del control financiero porque salvó a muchos equipos, pero hay que buscar un equilibrio. Si ya estás saneado, no puedes estar sujeto a ciertos límites", ha concluido su alegato Rafa Benítez.