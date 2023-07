Cesc Fábregas cuelga las botas para ser entrenador y ha confirmado su nuevo club

El que fuera mediocentro del Arsenal, Barcelona o Chelsea, además de la selección española, ha decidido poner punto y final a su carrera tras una trayectoria plagada de éxitos deportivos.

El futbolista español Cesc Fábregas anunció este sábado su "momento de colgar las botas", tras más de dos exitosas décadas en activo, y también que de inmediato se va a convertir en entrenador de los equipos filial y juvenil del Como 1907, club italiano donde ha vivido sus últimos partidos compitiendo en la Serie B.

"Con gran tristeza ha llegado el momento de colgar las botas. Atesoraré cada momento, desde los primeros días en el Barça, el Arsenal, el regreso como blaugrana, el Chelsea, el Monaco y finalmente el Como. Desde levantar la Copa del Mundo y las Eurocopas hasta ganarlo todo en Inglaterra y España, y casi todos los trofeos europeos. Ha sido un viaje que nunca olvidaré", expresó Fábregas a través de sus redes sociales.

"A todos los que me han ayudado, mis compañeros, entrenadores, directivos, presidentes, dueños de club, fans y mi agente. A toda mi familia, desde mis padres y mi hermana hasta mi esposa e hijos, aprecio sus consejos, tutoría y guía. A mis rivales que intentaron noquearme, gracias por hacerme más fuerte", prosiguió en su comunicado.

Después de 21 temporadas jugando como profesional, ha llegado el momento de colgar las botas...



No olvidaré jamás mis primeros días en el Arenys, el Mataró, el Barça, el Arsenal, la vuelta al Barça, el Chelsea, el Mónaco y el Como.

He levantado la Copa del Mundo, dos Eurocopas

Además, el centrocampista admitió que su trayectoria ya le había "valido más que la pena" por "todos los grandes recuerdos y amigos" hechos "en el camino". "También he aprendido tres idiomas, y me he vuelto más compasivo y sabio a lo largo de mis viajes. Viví experiencias a las que nunca pensé ni en un millón de años que me acercaría", agregó.

Pasa a ser entrenador

De igual modo, confirmó que empezará "a entrenar a los equipos B y Primavera" del Como 1907, en sus palabras "un club y un proyecto que me ilusiona muchísimo". "Este encantador equipo de fútbol se ganó mi corazón desde el primer minuto y llegó a mí en el momento perfecto de mi carrera. Lo agarraré con ambas manos", subrayó el ya exjugador catalán.

Cesc Fàbregas anunció su retirada. El autor de un penalti histórico para el fútbol español.

"Así que después de 20 increíbles años llenos de sacrificio, dedicación y alegría, es hora de decir gracias y adiós al hermoso juego. Me encantó cada minuto", apostilló un Fábregas que formó parte de la generación más laureada de la historia en la selección española, incluido el Mundial conquistado en Sudáfrica en 2010.