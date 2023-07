Bale no tiene filtro: no se corta a la hora de despotricar de Cristiano Ronaldo

El galés, que ya ha colgado las botas, ha protagonizado titulares en los últimos meses con palabras polémicas, como estas hacia el luso, que fue su compañero en el Real Madrid varios cursos.

Pese a estar alejado de los terrenos de juegos desde que acabó el Mundial de Catar 2022, Gareth Bale continúa dejando muchísimos titulares sobre fútbol. Hace poco le ofrecieron volver, pero él reconoció que prefería seguir jugando al golf. Tampoco se mordió la lengua al afirmar que el mejor jugador que ha ganado la Champions League ha sido Leo Messi en lugar de su ex compañero Cristiano Ronaldo, al que ahora ha criticado duramente.

Durante años Gareth Bale formó uno de los tridentes más exitosos y temidos del mundo. Mientras que en el Barça estaba la MSN -Messi, Suárez, Neymar-, el Real Madrid tenía a la BBC -Bale, Benzema, Cristiano-. En los banquillos, con Guardiola y Mourinho respectivamente se veían enfrentamientos épicos que han pasado a la historia del fútbol como una de las mejores épocas, aunque en ocasiones hubo demasiada tensión y agresividad en esos Clásicos, ya fueran en Liga, Copa del Real, Champions League o Supercopa de España.

Fue pasando el tiempo y Gareth Bale comenzó a bajar su nivel. Las lesiones le lastraron y su actitud también. El ex del Tottenham se centraba en estar bien cuando llegaban los parones internacionales para darlo todo con Gales y poco a poco fue perdiendo la confianza y el cariño de la gente hasta el punto de que la hinchada y entrenadores, como Zidane, lo querían fuera del Santiago Bernabéu. Sus faltas de respeto, como la de la bandera de "Gales, Golf, Madrid. En ese orden" le condenaron.

El Real Madrid no se libró de él hasta que terminó su contrato. Inició una etapa en Estados Unidos que aprovechó únicamente para seguir en activo y jugar el Mundial de Catar con Gales, un hecho histórico para él y para su país. Una vez que quedaron eliminados anunció que colgaba las botas. Eso sí, entre bromas, le ofrecieron volver a jugar, pero él reconoció que estaba tan a gusto jugando al golf.

La crítica a CR7

Pues bien, en un campo de golf es donde ha sido cazado Gareth Bale hablando sobre Cristiano Ronaldo. El canal de Martin Borgmeier, en Youtube, grabó al galés hablando sobre el luso. "Fue un buen compañero y siempre tuvimos una buena relación, pero a veces tenía sus momentos", comenzaba diciendo el ex del Real Madrid y del Tottenham.

"Por ejemplo, si ganábamos 5-0 y él no marcaba, entraba al vestuario y lanzaba las botas como si estuviera enfadado", comentó Gareth Bale sobre el comportamiento de Cristiano Ronaldo. "Es como si ganas la Ryder Cup y te enfadas porque no has hecho un punto", dijo el galés, cómo no, comparando una situación futbolística con su gran pasión: el golf. Eso sí, reconoció que el portugués agradecía a sus compañeros cada vez que lograba ganar un Balón de Oro.