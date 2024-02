El gran deseado por Zidane es sancionado cuatro años por dopaje

Fue durante muchos veranos el jugador que siempre pedía Zizou para reforzar al Real Madrid, pero cayó en desgracia a causa de las lesiones y ahora la hormona Dhea acaba con su carrera

Su palmarés en envidable: un Mundial absoluto, un Mundial juvenil, una Liga de Naciones, cuatro Scudettos, una Liga inglesa y un montón de títulos domésticos menores. Paul Pogba era un futbolista impresionante, objeto de deseo de todos los grandes de Europa, incluyendo a una parte del Real Madrid: a su entrenador, cuando era Zizou, porque al presidente nunca le gustó. Así que Pogba nunca llegó a jugar de blanco, y ya nunca lo hará. El jugador, que cumple 31 años el próximo día 15 de marzo, ha sido sancionado con cuatro años de inhabilitación por dopaje al dar positivo por la hormona DHEA. Si no es el adiós a su carrera, poco le queda.

Pogba, que ganó el Mundial absoluto con Francia en 2018, no jugó ni un solo minuto en ese partido de la Serie A, pero dio positivo tras someterse a un control antidopaje tras el partido, de esos que se suelen hacer de manera aleatoria. El Tribunal Antidopaje de Italia ha dictado sentencia este jueves y le ha colocado al futbolista francés un durísimo castigo con el que prácticamente no podrá volver a jugar al fútbol, al menos al gran nivel. Hasta 2027 (ya que la infracción se produjo en 2023) no podrá ser futbolista profesional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paul Labile Pogba (@paulpogba)

Minutos después de conocer su sanción, Paul Pogba ha defendido su inocencia y ha acusado al Tribunal de hacer un veredicto "erróneo". "Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que construí en mi carrera como jugador profesional", ha publicado el francés en su cuenta de Instagram.

"Cuando esté libre de restricciones legales toda la historia quedará clara, pero nunca he tomado, consciente o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje", ha añadido el actual jugador de la Juventus, que recurrirá al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) con el argumento de que no tuvo ninguna intencionalidad.

Qué es la hormona DHEA

La hormona DHEA hace referencia a las siglas de la dehidroepiandrosterona y es conocida popularmente por ser la hormona de la juventud. La hormona la produce el cuerpo naturalmente en la glándula suprarrenal y ayuda a producir otras hormonas, incluidas la testosterona y el estrógeno. Los niveles naturales de DHEA alcanzan su punto máximo en la edad adulta temprana y luego disminuyen lentamente a medida que envejeces.

Las personas emplean la DHEA como tratamiento antiedad y para mejorar el rendimiento físico. La DHEA también se usa para tratar la depresión y los síntomas de la menopausia.