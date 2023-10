La reflexión de Gündogan en la que raja del vestuario tras perder ante el Madrid

El centrocampista del Barcelona adelantó a su equipo en el Clásico, pero Jude Bellingham le dio la vuelta al marcador y acabaron perdiendo. El alemán criticó la actitud de sus compañeros.

Casi 24 horas después de que terminase el Clásico entre Barcelona y Real Madrid que terminó, con remontada incluida, 1-2 favorable a los de Carlo Ancelotti, se siguen conociendo reacciones que no trascendieron una vez Gil Manzano hubiera pitado el final. Una de las más destacadas, si no la que más, es la de Ilkay Gündogan, que fue el autor del tanto de los culés. El ex del Manchester City hizo una reflexión viral, pero en ella cargaba contra el vestuario y exponía uno de los males del conjunto dirigido por Xavi Hernández.

El Barcelona perdió el Clásico después de haber comenzado ganando y estar por delante del marcador casi 70 minutos, momento en el que Jude Bellingham igualaba la contienda con un zapatazo desde fuera del área que entró por la escuadra de Ter Stegen. El centrocampista inglés cerró la remontada con otro gol en los últimos minutos del choque, dejando con un mal sabor de boca a Xavi Hernández y a sus pupilos.

Sobre esto quiso hablar Ilkay Gündogan una vez terminado el encuentro. El centrocampista germano, que llegó al Camp Nou tras ganar la Champions League como capitán del Manchester City, sacó su vena competitiva y criticó la actitud de sus compañeros tras perder ante su eterno rival en el Clásico. "Quiero ser honesto, pero sin pasarme porque no quiero decir algo que no debería", comenzó explicando el mediocentro, sabiendo que sus palabras traerían cola.

👀 Gündogan y el ejemplo perfecto de ser sincero:



😡 “Después de un partido tan importante y un resultado innecesario, me gustaría ver más enfado en el vestuario”.



pic.twitter.com/yW3SHrsfVI — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 29, 2023

"Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado inmerecido, me gusta ver más enfado y decepción", comentó Ilkay Gündogan. "Es parte del problema, tienen que aflorar más las emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar y hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas", añadió el centrocampista culé.

"No vine aquí para perder"

"Esto luego se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en ese aspecto porque si no, el Real Madrid o el Girona se van a escapar", dijo acerca de la actitud de los jugadores, algo que se ha criticado en los últimos años tras los fracasos en la Champions, tanto en las remontadas o por lo hecho en la fase de grupos en estas dos últimas temporadas, donde acabaron yendo a una Europa League la cual tampoco consiguieron ganar.

¿PERO QUÉ LOCURA ES ESTA?



¡Gundogan consigue marcar el primer gol de ELCLÁSICO!https://t.co/U9C6Uq9pPx#ELCLASICOEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/iwNnrV48vT — DAZN España (@DAZN_ES) October 28, 2023

"No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran brechas", comentó enfadado, aunque asumió su parte de culpa. "Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia", dijo Ilkay Gündogan para cerrar una intervención que se ha hecho viral ante la sinceridad y dureza de sus declaraciones.