Éste es el jugador que Xavi ficharía con los ojos cerrados... y no es Leo Messi

En el canal de Twitch del periodista Gerard Romero, el entrenador azulgrana desvela que le gustaría fichar a Santi Cazorla. La prensa barcelonista especula con Bernardo Silva y Gundogan

No. No es Messi. Ni siquiera es Iniesta, su compañero de camisetas y títulos de todos los pelajes. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, recién proclamado campéon de Liga, tiene claro el futbolista que ficharía si tuviera el poder de decisión de Mateu Alemany, el director deportivo azulgrana. Pero no lo tiene. Y se tiene que conformar con lo que le dan. "No lo puedo fichar pero ficharía a un Santi Cazorla. El mejor futbolista que he entrenado. El que más me ha enamorado con permiso de Iniesta y Messi. Y creo que es lo que necesita el equipo", indicó el preparador culé en una entrevista en el canal de Twitch llamado Jijantes, propiedad del periodista Gerard Romero.

Xavi llegó incluso a bromear con la posibilidad de incorporar al asturiano en su staff, pero cree que "seguirá una temporada más" en el Al-Sadd, donde el actual entrenador barcelonista lo tuvo bajo sus órdenes. A sus 38 años, claro, ya es imposible ver a Cazorla de azulgrana, pese a que en su plenitud futbolística se le llegó a relacionar con el Barcelona en más de una ocasión. Pero tras las palabras de Xavi, la Prensa barcelonista ha comenzado a elucubrar acerca de posibles fichajes de jugadores del mismo corte.

Bernardo Silva y Gundogan

Así que los ojos se han girado hacia el Manchester City, donde cohabitan dos futbolistas a los que se viene relacionando con el Barcelona desde hace más de un año. El primero es el portugués Bernardo Silva, verdugo del Real Madrid en Champions esta temporada. Pep Guardiola ha comentado que "es uno de los mejores futbolistas que he entrenado en mi vida". Como Cazorla, no destaca por su físico ni por su potencia, pero sí por su inteligencia.

El segundo es su compañero Ilkay Gundogan. Futbolista muy experimentado, a sus 32 años destaca por su inteligencia sobre el césped y su capacidad para romper líneas rivales con un solo pase, además de por su precisión a balón parado.

Los dos, en cualquier caso, están ahora centrados en otros menesteres. Fundamentalmente, ganar la Champions, porque mañana 10 de junio se enfrentan Manchester City, equipo de estos dos jugadores, e Inter de Milán en Estambul dirimiendo el trono de la Champions, que de momento sigue ostentando, al menos hasta las 22:45 de mañana, el Real Madrid.