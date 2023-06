El fichaje de un exmadridista para Guardiola alimenta los rumores sobre el Barça

Acaba de terminar la temporada y como es costumbre comienza una de las épocas preferidas de algunos aficionados del fútbol: el mercado de fichajes. Rumores por doquier que en ocasiones se materializan y otras veces, la mayoría, se quedan en humo. También son tradicionales las carambolas, es decir, la llegada de un jugador a determinado equipo reaviva los rumores y abre las puertas para la salida de otro.

Esto es lo que puede suceder con el último movimiento que implica a Chelsea, Manchester City y Barcelona. Tal y como publican numerosos medios de todo el mundo, incluido el especialista en temas de mercado Fabrizio Romano, Mateo Kovacic ya ha fichado por el equipo de Pep Guardiola. El que un día fuera centrocampista del Real Madrid y se marchase en busca de minutos al Chelsea habría firmado a cambio de 25 millones de libras fijos más 5 en variables por los sky blues.

EXCL: Mateo Kovacić joins Manchester City from Chelsea, fee agreed and done deal — here we go! 🚨🔵 #MCFC



Agreement between clubs just reached for £30m fee.



Personal terms agreed two weeks ago, Kovacić only wanted Man City.



Medicals in the next days.



New midfielder for Pep 🇭🇷 pic.twitter.com/cXU7ZDSKMf