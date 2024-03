La UCO registra la RFEF: Rubiales se libra de la detención al no estar en España

La Guardia Civil registra su sede por una investigación sobre posibles irregularidades en contratos durante los últimos años. También habrá registros en domicilios particulares y detenciones

En la mañana de este miércoles la relativa tranquilidad del día a día de la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha visto interrumpida por la Guardia Civil. En concreto por la denominada Unidad Central Operativa (UCO), que ha registrado las instalaciones del máximo organismo de nuestro fútbol para buscar pruebas con motivo de una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años.

🔴 #Ampliación | Los agentes están registrando también la casa de Luis Rubiales en Granada



Investigan delitos relacionados con la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. https://t.co/UmzyZFAfUm pic.twitter.com/ZIyoCoMFQV — laSexta (@laSextaTV) March 20, 2024

Según informa la agencia EFE, citando a su vez fuentes cercanas a dicha investigación, se han producido varias detenciones. Todavía no se sabe el número concreto ni nombres, pero se apunta a siete personas detenidas en relación a este caso. No solo en la capital, sino en varias provincias españolas. Entre ellas, tal y como asegura la Cadena SER, habría estado el ex presidente Luis Rubiales pero se ha librado al estar de viaje en la República Dominicana.

Luis Rubiales, sale de declarar de la Audiencia Nacional por el caso Jenni Hermoso.

Además se están llevando a cabo decenas de registros en domicilios particulares (entre ellos en el del polémico ex presidente). Se investiga concretamente presuntos delitos relacionados con la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. Una investigación que comenzó a raíz de los contratos para el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí firmado por aquel entonces por Rubiales con el exfutbolista y ahora empresario Gerard Piqué.