Otro escándalo en la RFEF: Rubiales presionó para que no sancionasen a Busquets

Un nuevo escándalo salpica a la RFEF, que no sale de una para meterse en otra. La exvicepresidenta del máximo organismo futbolístico en España y máxima responsable del Departamento de Integridad de la institución Ana Muñoz Merino prestó ayer declaración en sede judicial en calidad de testigo ante el Juzgado de Instrucción Número 4 de Majadahonda, encargado de investigar la gestión que llevó la Supercopa a Arabia Saudí. Y Luis Rubiales, el antiguo presidente de la RFEF, salió malparado de nuevo.

Esto es del 1 de septiembre, tras una entrevista en exclusiva de @relevo con Ana Muñoz. Hoy se lo ha contado al juez.



'Confirmado: Rubiales paró el proceso para que Busquets no pudiera ser sancionado antes de un Clásico'https://t.co/ViebXXeHaO — Alfredo Matilla (@AlfredoMatillaG) October 26, 2023

Ana Muñoz desveló que presentó su dimisión en la RFEF entre otros motivos por una presunta petición del expresidente Rubiales para que el Departamento de Integridad que ella dirigía no denunciara al ex jugador del Barcelona Sergio Busquets justo antes de un Clásico ante el Real Madrid, para evitarle una posible sanción.

El 14 de diciembre de 2019, el centrocampista criticó duramente la actuación del árbitro Alberola Rojas que en el tiempo de descuento de un Real Sociedad-Barcelona (2-2) no señaló como penalti un posible agarrón a Piqué en el área rival que podría haber supuesto el triunfo azulgrana. Tras el pitido final, Busquets se despachó a gusto contra el colegiado: “No ha habido igualdad de condiciones en las dos jugadas. Es penalti clarísimo. (...) Yo creo que lo ha visto pero no lo ha querido pitar”.

Ana Muñoz consideró entonces que esas declaraciones eran susceptibles de ser denunciadas por el departamento de Integridad. Sin embargo, la exejecutiva de la RFEF ha asegurado que no encontró el apoyo de Luis Rubiales. Según su declaración ante la jueza, Ana Muñoz aseguró que el expresidente le dijo que eso sería “pegarse un tiro en el pie” y le remarcó que cuatro días después se disputaba un Barcelona-Real Madrid. En ese momento el Código Disciplinario de la RFEF no recogía sancionar con partidos las críticas a los árbitros sino que castigaba con multas económicas. Curisoamente, Busquets no disputó aquel Clásico de cuatro días después por problemas de salud.

Nunca vio el contrato

Por otro lado, la declaración de la exdirectiva de la Federación, que se prolongó por casi tres horas, fue contundente. Ana Muñoz aseguró que nunca llegó a ver el contrato por el cual la Supercopa de España pasó a disputarse en Arabia Saudí. Se ha tratado del primer interrogatorio que se celebra con motivo de esta investigación.