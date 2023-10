Solo un tercio de los españoles está contento con las infraestructuras del país

Los datos de nuestro país están en línea con la media europea, indica el estudio, que también señala que la cifra de satisfacción ha aumentado 7 puntos desde la última edición

Solo un tercio de la población en España (32%) se muestra satisfecha con la calidad de las infraestructuras existentes en el país, según el estudio Global Infraestructure Index 2023, realizado en 31 países a 22.816 personas para sondear qué opina la población mundial sobre las infraestructuras en sus países.

Los datos de España están en línea con la media europea, indica el estudio, que también señala que se debe destacar que la cifra de satisfacción ha aumentado 7 puntos desde la última edición del informe, hace dos años, en 2021, cuando el porcentaje de satisfacción era de un 25%.

El estudio también señala que casi la mitad de la población (47%) no se muestra ni satisfecha ni insatisfecha sobre este tema, o directamente no tiene un opinión formada o no sabe.

A nivel mundial, el porcentaje de la población que se muestra satisfecha con la calidad de las infraestructuras existentes es de un 38%, por lo que el informe concluye que existe una desafección "clara" de la población en general por la calidad de las infraestructuras en sus respectivos países.

"No se está haciendo lo suficiente"

Esta baja satisfacción, explica el estudio, se puede deber a que a nivel global más de la mitad de los encuestados (57%) tiene la sensación de que no se está haciendo lo suficiente en materia de infraestructuras para satisfacer las necesidades actuales.

En España, la mitad de la población (49%) comparte esta idea, en línea con otros países europeos como Suecia, señala el informe, que añade, es una cifra inferior a la que se reflejaba el informe en 2021, en el que aumentaba hasta un 64%.

No al incremento de gasto

No obstante, el estudio de Ipsos indica que cuando se pregunta si debería aumentarse el gasto para mejorar las infraestructuras, aunque ello suponga más impuestos o endeudamiento público, solo el 30% de la población española estaría de acuerdo con ello.

Por el contrario, un 45% piensa que el gasto público es ya elevado y no deberían aumentarse más los impuestos ni el endeudamiento público para gastar más en mejorar las infraestructuras, una foto similar a la global.

Inversión en infraestructuras

El estudio también revela que un 71% de la población en España cree que la inversión en infraestructuras ayuda a crear nuevos empleos e impulsa la economía. A nivel mundial, esta cifra se sitúa en el 69%.

Por otro lado, en la pregunta sobre si las inversiones en infraestructuras hacen una contribución significativa al cambio climático, un 57% de la ciudadanía en España cree que esta inversión combate la crisis climática, frente al 59% de la población mundial.

Los aeropuertos, los mejor valorados

En España, son los aeropuertos las infraestructuras mejor valoradas, con un 75% de la ciudadanía con una opinión favorables, lo que lo sitúa como el país europeo que mejor los evalúa, seguido de Bélgica e Irlanda, ambos con un 68%.

En segundo lugar, se encuentran los suministro de agua y alcantarillado (66%), seguidos muy de cerca de las infraestructuras digitales (FTTP, 5G), con un 65%, colocándose como el segundo país de Europa que más las valoran, solo por detrás de Países Bajos (75%).

El estudio revela que al mismo nivel se encuentran las autopistas (65%) y en cuarto lugar, el entramado ferroviario, con un 56% que piensa que son buenos, lo que sitúa a España como segundo país europeo más satisfecho con estas infraestructuras, después de Países Bajos.