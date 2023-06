Sánchez y Zapatero, tal para cual

“Sánchez es el mejor activo del PSOE”. Si no han escuchado esta frase seguramente la van a escuchar bastante en los próximos días. Está en el argumentario que los socialistas han distribuido

Si Sánchez es el mejor activo, Rodríguez Zapatero es el segundo. El PSOE ha desempolvado al expresidente del Gobierno y lo pasea por los medios de comunicación como abogado defensor del “mejor activo” del partido, es decir, de Sánchez.

Ver para creer. Sánchez, “¿por qué nos miente tanto, presidente?”, parece que solo escucha a sus aduladores, los que le dicen eso, que es el mayor activo del PSOE. No escucha a sus barones y alcaldes, los que le pidieron que no se acercara por sus mítines en la campaña del 28M, temerosos de que el presidente les diera la puntilla. Sánchez, el mejor, no les hizo ni caso y pasó lo que pasó.

Los mismos estrategas aduladores le han debido de aconsejar que saque a pasear a San ZP, a ver si así llueven votos. El sanchismo le admira. Al fin y al cabo Sánchez es hijo político de expresidente que sembró la semilla del odio y la división en la sociedad española. Él fue el padre del “cordón sanitario” al PP que Sánchez ha perfeccionado en forma de pactos con Bildu, ERC y lo peor de cada casa. Después de aquello se fue a hacer el máster a Venezuela donde se ha perfeccionado en sectarismo y radicalidad.

La sociedad española aborreció a Zapatero. No parece muy buena idea utilizarlo ahora salvo que lo que busque Sánchez sea quitarle votos a la extrema izquierda para maquillar el desastre electoral del PSOE que pronostican todas las encuestas, salvo la de Tezanos, claro.