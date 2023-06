Tezanos y su CIS regresan para dar a Pedro Sánchez el empujón que necesita

El primer barómetro preguntando por las generales y tras el 28M aparece para dar aire al líder socialista tras las elecciones autonómicas y municipales, de aciago recuerdo para el PSOE.

Este viernes se ha publicado el barómetro del CIS preguntando a los ciudadanos de nuestro país por primera vez su intención de voto de cara a las próximas elecciones generales del 23 de julio. Esos comicios que Pedro Sánchez adelantó tras los malos resultados del PSOE en las municipales y autonómicas de finales de mayo y que precisamente el organismo dirigido por el socialista José félix Tezanos no vaticinó. Al menos eso se extraía de sus barómetros previos donde daban al PSOE por delante del Partido Popular en votos generales. ¿Cuál fue el resultado? Para sorpresa de pocos, el contrario.

Esos resultados finales afianzan por lo tanto la creencia generalizada, salvo para el PSOE, de que estas encuestas no son del todo precisas. Sirva la frase "a las pruebas me remito". Con todo y con ello, este primer CIS llega también después de la denuncia del PSOE a ABC, El Mundo y El Español y a las empresas demoscópicas que han realizado encuestas para ellos precisamente porque consideran que no son del todo correctas. Igual tiene algo que ver que todas ellas se acercaron más a lo que pasó que el CIS de Tezanos y adelantaban la derrota socialista en las urnas.

Resultados barómetro junio preguntado por el 23J

Pues bien, Tezanos vuelve a no defraudar. Vuelve a dar por delante a Pedro Sánchez de Alberto Núñez Feijóo en intención de voto para las próximas generales. Eso sí, esta vez con un empate casi técnico. De esta manera el CIS, erre que erre, sigue manteniendo en primera posición al PSOE con medio punto de ventaja sobre el PP. Lo más llamativo es que respecto al anterior sondeo, da dos puntos más a los socialistas, que alcanzarían el 31,2% en intención de voto (29% anterior). El Partido Popular también sube ese porcentaje casi 3 puntos: del 27% al 30%.

Estimación electoral del barómetro de junio del CIS

Esta también es una encuesta clave porque, además de ser el primero tras las municipales y autonómicas, es el primero que incluye a Sumar después de la fusión de los partidos de izquierda, incluyendo a Podemos. Con todo y con ello, según el CIS, el proyecto que encabeza la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo superaría a Vox, colocándose como la tercera fuerza más votada en España con un 14% de los votos frente al 10,6% de los de Santiago Abascal.

Por lo tanto, de materializarse estos resultados, el bloque de izquierdas superaría al de la derecha por un 5%. Sin duda un margen mínimo teniendo en cuenta las horquillas de estos sondeos y que todavía queda mucho tiempo para acudir a las urnas este verano. Lo que está claro es que estas semanas previas puede pasar de todo y que todo se decidirá, como se suele decir habitualmente, por un puñado de votos.