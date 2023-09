El PSOE contra el PSOE: Page toma posiciones

El 'barón' castellano-manchego ha visto la oportunidad perfecta tras las críticas de Guerra y González a Sánchez para erigirse como la voz del 'antisanchismo' dentro del PSOE actual.

Casi con toda seguridad Pedro Sánchez será presidente del Gobierno otra legislatura más, pero se va a dejar muchos pelos en la gatera. El precio va a ser, entre otros, el de un PSOE (más) roto, dividido y enfrentado. Porque si bien es verdad que ahora mismo el ‘aparato’ del partido está colonizado por y sometido a Sánchez, también es cierto que hay otro PSOE latente, pero con mucho peso moral e influencia entre los votantes socialistas. Las críticas tremendas de Felipe González y Alfonso Guerra a Sánchez quizás no hagan ni siquiera rasguños a la carrocería, pero sí pueden causar una avería en el motor.

La resaca de ese ‘motín’ socialista contra Sánchez denota que preocupa la onda expansiva. Los ministros del Gobierno huían literalmente de la prensa con tal de no tener que pronunciarse sobre las palabras de Felipe y Guerra. Hasta la siempre locuaz portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se quedó muda. Además, desde Ferraz filtran que el PSOE no abrirá expediente a sus viejos líderes. No se atreven a hacerles lo que le hicieron a Nicolás Redondo hace cuatro días por decir bastante menos que ellos. Es una seña de identidad de Sánchez, la cobardía: fuerte con el débil y débil con el fuerte.

La fuerza de esa icónica imagen de ver a Felipe y Guerra juntos de nuevo tras décadas de distanciamiento ha opacado otra circunstancia de enorme relevancia. Emiliano García-Page, siempre una voz crítica, se ha mojado más que nunca con su asistencia a ese acto antisanchista y atendiendo la llamada de Alberto Núñez Feijóo solo unas horas después.

Page es el único ‘barón’ que puede presumir de gobernar con mayoría absoluta y el único socialista hoy día en activo que se ha significado pública y rotundamente contra Sanchez. En las últimas 48 horas ha dado un paso más situándose como la alternativa al sanchismo dentro del PSOE. Una alternativa que ahora mismo no se vislumbra, pero que puede llegar en cualquier momento, quizás antes de lo que muchos puedan pensar.