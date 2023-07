Que gobierne el más votado

Alberto Núñez Feijóo dio un golpe de efecto el debate al proponer a Pedro Sánchez un pacto de caballeros: que el PP y el PSOE se comprometan a dejar gobernar al partido más votado el próximo domingo. Es una propuesta que ha reiterado varías veces, pero en ese cara a cara le dio mayor solemnidad al llevarlo por escrito y ofrecérselo a su rival.

Sánchez no quiso aceptarlo, a pesar de que tiene un motivo poderoso para hacerlo: la encuesta del CIS, que el Gobierno celebra y amplifica, le da ganador por delante de Feijóo. Ese pacto le garantizaría la permanencia en la Moncloa, salvo que Tezanos esté manipulando los datos para tratar de engañarnos a todos.

Dejando a un lado la ironía, lo cierto que es el candidato del PSOE argumentó que la propuesta era una falacia. Y para demostrarlo puso de ejemplo lo ocurrido en Extremadura donde ganó el PSOE y sin embargo el PP gobierna ya gracias a un pacto con Vox.

Ese mismo argumento se repite en muchos ayuntamientos cómo se encargan de recordar estos días muchos socialistas y no menos periodistas. Sin embargo, el razonamiento es tan pueril que produce cierta vergüenza tener que explicarlo.

Pactos, igual a compromiso

Un pacto nunca es un compromiso de una parte, tiene que haber dos actores que acuerden unos términos. Para que el PP renuncie a presidir Extremadura haría falta que el PSOE se comprometiera a hacer lo mismo en aquellos lugares donde gane el PP. Eso no ha sucedido, por lo que los de Feijóo no tienen que respetar un acuerdo que no existe. Es obvio y evidente.

La realidad, eso también es bastante obvio, es que Sánchez no acepta la propuesta de Feijóo porque sabe que el PSOE no va a ser el partido más votado el 23J. Esa primera posición la tiene casi asegurada el PP, según todas las encuestas.

Acuerdo de investidura

Hay muchos analistas que aseguran que en un sistema parlamentario ese acuerdo no encaja demasiado bien. Los ciudadanos eligen no a un presidente sino a unos diputados que a su vez votan luego al presidente que será aquel que logre más votos en el Congreso, mayoría absoluta en una primera votación y más síes que noes si hace falta una segunda.

...Él busca reeditar el Gobierno Frankenstein con los mismos socios que le extorsionan para sacar a cambio indultos y rebajas penales a su antojo

Es cierto, sin embargo eso no lo hace incompatible con el pacto que propone Feijóo. Al fin y al cabo el líder del PP ofrece un acuerdo de investidura: la abstención del segundo partido más votado para que gobierne el primero. Además no hay ninguna ley que impida un acuerdo de esas características, por lo que si Sánchez no lo firma es porque no le interesa. Él busca reeditar el Gobierno Frankenstein con los mismos socios que le extorsionan para sacar a cambio indultos y rebajas penales a su antojo.