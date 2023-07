El pleno empleo de Sánchez y sus cambios de opinión

El PSOE de Sánchez vuelve a prometer en campaña electoral el “pleno empleo” durante la próxima legislatura. Ya lo hizo José Luis Rodríguez Zapatero en la campaña de las elecciones de 2008 y la cosa acabó como acabó: más de 5 millones de parados y una crisis económica brutal que él negó práctica hasta el último instante, cuando la realidad se impuso en forma de llamadas telefónicas desde EEUU y China y a ZP no le quedó otra que hacer el mayor recorte de gasto que se recuerda: 15.000 millones de golpe, incluyendo en ese paquete la congelación de las pensiones y de los sueldos de los funcionarios.

Esa es la realidad de Zapatero, al que ahora pasean de plató en plató para cantarnos las bondades del ‘sanchismo’. Parece que el PSOE confía en que los españoles no tengamos memoria. Por eso no tiene inconveniente en volver con la cantinela del pleno empleo al que quizás sería mejor llamar el pleno empleo fijo discontinuo.

Hará como hizo el propio Zapatero: el pleno empleo no era una promesa sino un objetivo, dijo en una entrevista en 2000 con el paro ya disparado.

El programa electoral lo aguanta todo. Si Sánchez no tiene inconveniente en mentir con descaro, mucho menos lo va a tener para hacer promesas electorales infladas. Hará como hizo el propio Zapatero: el pleno empleo no era una promesa sino un objetivo, dijo en una entrevista en 2000 con el paro ya disparado. Esa frase es otra versión de la que ahora utiliza el presidente del Gobierno: no he mentido, he cambiado de opinión. El discípulo supera al maestro, el ‘sanchismo’ es aún más falso que el ‘zapaterismo’.

Falta credibilidad

El problema principal del programa electoral del PSOE es la falta de credibilidad de su líder que convierten todo en papel mojado. Da igual que haya medidas buenas y realizables porque son imposibles de distinguir de las mentiras. Cuando alguien miente tanto nadie se fía aunque pueda estar diciendo una verdad. En todo caso, el pleno empleo con las recetas económicas de Sánchez no parece una de ellas.