Los emojis ya no son populares entre adolescentes pero si entre personas mayores

Los emojis, esos pequeños símbolos gráficos que se utilizan para expresar emociones y acciones, han dejado de ser populares entre los adolescentes y han ganado importancia en adultos.

Esto es lo que revela un estudio realizado por la investigadora de la Universitat Politècnica de València (UPV), Carmen Pérez Sabater, que compara el uso de emojis entre adultos y adolescentes en mensajes de naturaleza relacional.

Según las conclusiones presentadas por la investigadora en el congreso 18th International Pragmatics Conference celebrado en julio en Bruselas (Bélgica), los adolescentes utilizan predominantemente texto, audios y videos en sus conversaciones de WhatsApp, mientras que los adultos tienden a incorporar emojis con mayor frecuencia, especialmente en interacciones en grupos de amigos.

El estudio se basó en la comparación del uso de emojis entre adultos y adolescentes en mensajes de carácter relacional. Para llevar a cabo la investigación, se analizaron casi 103.000 mensajes de WhatsApp y cerca de medio millón de palabras. Las conclusiones mostraron que el uso de emojis entre jóvenes (de 12 a 16 años) es residual, tanto en conversaciones grupales como en conversaciones uno a uno. El texto prevalece en los mensajes adolescentes, representando el 79% de los mensajes analizados, seguido de audios y videos, que conforme el 19% de los mensajes y que consisten exclusivamente en contenido multimedia.

Por otro lado, los adultos incorporan emojis con mayor frecuencia, sobre todo en conversaciones en grupos de amigos. De hecho, un 23% de los mensajes analizados contenían únicamente emojis, mientras que un 14% combinaba texto con emojis.

"Los adultos los usan para expresar afecto en sus comunicaciones y evitar silencios incómodos. Son herramientas rápidas para reaccionar ante un video o un meme en un grupo, reconociendo así el esfuerzo del miembro del grupo por mantener activa la conversación y la relación", explica Carmen Pérez Sabater.

Según la investigadora de la UPV, estas hallazgos contradicen los resultados de estudios anteriores que afirmaban que los jóvenes utilizaban más elementos gráficos en sus comunicaciones debido a la naturaleza innovadora de sus interacciones. No obstante, parece que la innovación actual es prescindir de los emojis.

CARITAS AMARILAS

"Los jóvenes del estudio afirman que las caritas amarillas no son nada nuevo para ellos. Cuando comenzaron a usar sus teléfonos móviles, los emojis ya estaban allí. Los usan sus padres y las personas mayores, pero no son su estilo. Para los jóvenes, los emojis resaltan el afecto hacia las personas en su entorno, pero no se utilizan cuando se comunican con esas personas. o simplemente como adorno al azar", explica Carmen Pérez Sabater.

La autora destaca que los jóvenes suelen liderar las innovaciones en la comunicación a través de la tecnología. Por lo tanto, estos resultados pueden brindarnos una idea de cómo evolucionará la comunicación digital en los próximos años: más multimodal, pero con menos caritas amarillas.