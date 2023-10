Consejos para combatir la melancolía y desánimo invernal

Salir a pasear para aprovechar las horas de luz natural del día. Esta recomendación puede parecer fácil, pero en realidad no lo es. Para las personas que trabajan, por ejemplo, de 9 a 18h esta tarea puede resultar complicada. Sin embargo, te animamos a ser consciente de ello y buscar soluciones. Por ejemplo, en la hora de la comida puedes aprovechar para dar un paseo de 10 - 20 minutos, antes o después de comer. Los fines de semana también son muy buenas oportunidades para salir por la mañana a tomar el aperitivo o incluso a hacer running o nuestro deporte favorito. La actividad física también es muy importante para nuestro bienestar emocional y debemos practicarla con regularidad, no lo decimos nosotros, sino la típica frase que habrás escuchado más de una vez: “La verdad es que me siento genial después de hacer ejercicio”.