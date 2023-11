Jared Leto escala el Empire State Building para promocionar su gira mundial

Jered Leto escala desde el piso 86 al 104 del Empire State Building como parte de una estrategia de marketing, promociona la gira mundial de su banda.

Jered Leto famoso por sus interpretaciones en películas como American Psycho o Dallas Buyers Club , lanzó en el 2002 su primer álbum, con el mismo nombre de su banda. de rock alternativo 30 Seconds to Mars.

Un ascenso sin precedentes

Jared Leto, el versátil actor y cantante de 51 años, ha alcanzado un logro sin precedentes al convertirse en la primera persona en escalar legalmente el Empire State Building. Este extravagante movimiento no fue simplemente un desafío personal; fue parte de una estrategia de marketing para promocionar la próxima gira mundial de su banda, 30 Seconds to Mars.

Un espectáculo atrevido

Las imágenes audaces compartidas por los icónicos rascacielos capturaron a Leto escalando el costado del edificio vestido con un mono rojo, destacando su valentía en esta hazaña. Ascendió desde el piso 86 hasta el piso 104, alcanzando una altura de alrededor de 1,300 pies antes de continuar hacia la parte del edificio que ilumina el horizonte de la Gran Manzana.

La dificultad inesperada

A pesar de su experiencia previa en escalada sin arneses, incluso en Alemania en junio, Leto admitió que este intento fue mucho más desafiante de lo que había anticipado. Utilizando todo el equipo necesario y cuerdas que lo aseguraban al edificio, enfrentó una resistencia inesperada, incluso sangrando las manos debido a los bordes afilados durante la escalada.

La inspiración detrás del desafío

Leto, conocido por su papel en 'Dallas Buyers Club', compartió con TODAY que el Empire State Building es un testimonio de las posibilidades del mundo cuando nos proponemos grandes metas. Este desafío físico se alinea con la inspiración detrás de su álbum más reciente, 'It's The End Of The World But It's A Beautiful Day'.

Una grata sorpresa en el ascenso

A pesar de las dificultades, Leto encontró un impulso conmovedor al llegar a la cima: la inesperada presencia de su madre en la ventana del piso 90. Este momento, según él, fue una agradable sorpresa que le dio fuerzas para completar su escalada.

La ciudad de los sueños

Después del espectáculo espeluznante, Leto disfrutó del amanecer sobre la ciudad, un simbolismo profundo para él. Desde su infancia, Nueva York representó el lugar donde los sueños se hacen realidad, especialmente para aquellos que aspiran a ser artistas. El Empire State Building siempre fue un símbolo poderoso en la mente de Leto, fascinando desde siempre.

Pasión por la escalada urbana

Leto, además de su carrera artística, tiene una pasión por la escalada urbana, como lo demuestran sus anteriores hazañas, incluida la escalada de un hotel en Alemania en junio. Su conexión con la ciudad y la escalada urbana es evidente en sus declaraciones:

"Me gusta escalar edificios en las ciudades. Es algo realmente divertido de hacer".

La Gira Mundial 'Estaciones'

La escalada del Empire State Building no solo fue un acto audaz, sino también un movimiento estratégico para generar interés en la próxima gira mundial de 30 Seconds to Mars, titulada 'Seasons'. Este recorrido llevará a Leto y su banda por América Latina, Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda, marcando su regreso a los escenarios internacionales después de más de cinco años.

Actos de apoyo y expectativas

La gira contará con actos de apoyo notables, incluyendo a AFI, Poppy y KennyHoopla. Leto espera que sus esfuerzos escalando rascacielos no solo atraigan la atención, sino que también impulsen la asistencia a sus conciertos. Aunque algunos pueden notar que esta no es la primera vez que utiliza la escalada para llamar la atención, su pasión por esta forma de expresión es innegable.

Un toque de humor

Después de la escalada del Empire State Building, a Leto se le preguntó qué planeaba escalar a continuación, a lo que respondió con humor, "a la cama". Esta respuesta revela no solo su valentía física, sino también su sentido del humor, agregando una nota ligera a sus extraordinarias hazañas.

Con su escalada única y su gira mundial inminente, Jared Leto ha demostrado una vez más su capacidad para sorprender y cautivar al público, fusionando el arte con la audacia de una manera que solo él puede lograr.

En conclusión, la escalada épica de Jared Leto al Empire State Building sirve como una estrategia de marketing ingeniosa para promover la próxima gira mundial de 30 Seconds to Mars, titulada 'Seasons'. Su valentía en la escalada, la conexión profunda con Nueva York y la inspiración detrás de su álbum más reciente se entrelazaron en un acto que dejó a todos boquiabiertos.

La gira promete llevar a Leto y su banda a través de continentes, con actos de apoyo destacados, y la audacia del artista no solo en la música, sino también en la escalada urbana.

Con un toque de humor al hablar de sus futuros planos de escalada y el inesperado encuentro con su madre en el Empire State Building, Leto ha demostrado que su arte va más allá de los escenarios, Si te ha gustado el artículo compártelo en tus redes sociales y déjanos un comentario con tu opinión.